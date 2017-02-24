Haber: Erdal Tanrıverdi

MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Burak Cop'un MHP seçmenine referandum ile ilgili yazdığı mektuba cevap verdi. Evcil, mektuba cevap olarak bir basın açıklamasında bulunarak "Türkiye tarihinin en önemli referandumuna doğru emin adımlarla ilerlerken ilginçliklerin ardı arkası kesilmiyor. Son seçimlerde Az kalsın CHP'ne ilimizdeki mevcut vekilini de kaybettirecek kadar başarılı bir zatın MHP seçmenine siyaset bilimcisi ünvanı ile mektup yazması nasıl bir akıl tutulmasıdır.Sayın Siyaset bilimci bir taraftan Türkiye'de 2 parti kalacağını beyan ederken diğer taraftan da 3.partisi HDP'ye sevgilerini sunmuştur. HDP ile kol kola mücadele eden bir siyaset bilimcinin MHP seçmenine mektup yazması trajikomiktir" dedi.

"KUZULAR MEYDAN SİZİN"

Adem Evcil, açıklamasının sonunda kurt postu giymiş kuzuların meydana çıkacağını iddia ederek "Samimi,içten,yüreklice 'Hayır' oyu vermeyi düşünen vatandaşlarımız emin olun sizin bu mektubunuzdan sonra kendini sorgulayarak 'EVET' diyecektir.Hemen her gün düzenlediğimiz ziyaretlerde CHP'ye oy verdiğini,lakin anayasa değişikliği konusunda 'EVET' oyu kullanacağını beyan eden vatandaşlarımızla karşılaşmaktayız. Ne mutlu ki aklın yolu bir ve CHP seçmeni,CHP yönetimi gibi düşünmüyor. Sayın siyaset bilimci 'iki cami arasında kalmış bey namaz' gibisin lakin ,Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz. MHP'si seçmeni CHP, HDP, eli kanlı aydınlıkçılar, PKK vb... kimseler ile hareket etmez. Bizim vatan sever CHP tabanı haricinde "sol" ile olan bağlantımız, Namazda sola dönüp "Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah" demekten ileri geçmez.

Şimdi bütün kamu oyu gibi bizde mektubunuzun peşine takılıp sizi destekleyecek kurt postu giymiş kuzuları merak etmekteyiz. Hadi utanmayın kuzular meydan sizin.

İçine HDP kaçmış CHP'li siyaset bilimci sizi beklemekte" ifadelerini kullandı.