Haber: Semih Baykal

24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlere bir haftadan daha kısa bir süre kala MHP 1. Sıra Bolu Milletvekili Adayı Adem Evcil, projelerini kamuoyu ile paylaşmaya başladı. Evcil, yaptığı açıklamada haftanın belirli günleri muhtarlar aracılığı ile mahalle sakinleri ile buluşup, vatandaş ve siyaset arasındaki gönül köprülerini inşa edeceklerini söyleyerek, “Salı, Çarşamba, Perşembe meclis çalışmalarına katıldıktan sonra Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri Bolu’da olacağım. En az 2 gün mahalle muhtarlarımızdan randevu alarak, randevu aldığımız muhtarın makamında vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Vatandaş ve siyaset arasındaki gönül köprülerini inşa edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“CUMHUR İTTİFAKI KAYBEDERSE TÜRKİYE KAYBEDECEKTİR”

Kripto ağızların algı yürütmeye çalıştığını ve cumhur ittifakının kaybetmesi halinde Türkiye’nin kaybedeceğini belirten Evcil, “Üzülerek görüyoruz ki Cumhur İttifakı ile beraber yola çıktığımız bazı kripto ağızlar boş ve asılsız sözlerle vatandaşımız üzerinde algı operasyonu yürütmeye çalışmaktadır. Özellikle yerel siyasetle tatlı su kurnazlığı peşindeki siyasetçiler baltayı taşa vurduklarını 24 Haziran akşamı anlayacaklardır. Cumhur İttifakı protokolü önümüzdeki 5 yılı kapsayan yasal bir protokoldür. Öncelikle şiddetle kendilerine Cumhur İttifakı protokolünü okumalarını tavsiye ediyorum. 15 Temmuz gecesi balon patlasa korkudan masanın altına saklanacak tiplerin, şimdiler de Cumhur İttifakı’na zarar verme çabaları ülkemizin iç ve dış düşmanlarının ekmeğine yağ sürmekten bir işe yaramayacaktır. Cumhur İttifakı kaybederse, Türkiye kaybedecektir. İlimizde bu ve benzeri kara propaganda yapanları belge ve bilgilerini sayın cumhurbaşkanına ileteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Milliyetçi Hareket Partisi sessiz ve gümbür gümbür geliyor. Cumhur İttifakı’nın ilimizde 3’ü Milliyetçi Hareket Partisi’nden, 3’ü AK Parti’den olmak üzere 6 adayı vardır. Vatandaşımız Cumhur İttifakı 1’inci sıra AK Parti milletvekili mi yoksa 1’inci sıra MHP vekilini mi mecliste görmek istediğine öz iradesi ile karar verecektir.” dedi.

“BU HATTIMIZ MİLLETVEKİLİ SEÇİLİRSEKTE AÇIK OLACAKTIR”

Evcil, arayın vekil gelsin kampanyasında paylaştığı telefon numarasının seçilmesi durumunda da açık olacağını söyleyerek, “Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak halkımızın önüne birbirinden farklı projeler ile çıkmayı hedefliyoruz. Bunların ilki olan ‘Ara vekil gelsin’ çalışmamız halkımızın teveccühü ile büyük ilgi gördü. Çok sayıda vatandaşımız cep telefonumdan bana ulaşarak davetlerini ilettiler. Bizler de bu davetlere icabet ettik. Yüzlerce mesaj aldık ve almaya devam ediyoruz, telefon numaramızı bir kez daha tekrar ediyoruz 0543 771 1453. Arayan tüm vatandaşlarımızın ziyaret edeceğiz. Bu hattımız milletvekili seçilirsekte açık olacaktır. Arayan tüm vatandaşlarımız bize ulaşacaklardır.

“SAMİMİ BİR SEÇİM KAMPANYASI YÜRÜTTÜK”

Evcil, son olarak samimi bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirterek, “Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili aday adayı olduğum günden bu yana seçim kampanyamızda, Ramazan ayının dokusuna zarar vermemek adına giydirilmiş ses sistemli araçlar sokaklar gezdirilmemiş, seçim bürolarımızda sesli bir propaganda yapılmamıştır. Ayrıca evlerin zilleri çalınıp vatandaşımızı rahatsız etmemeyi tercih ettik. Bunun nedeni huşu içerisinde Ramazan ayının mukaddesatına gölge düşürmemek ve evlerin zillerini çalmayarak vatandaşımızın özel hayatına saygı gösterdik. Çocuğu olan, hastası olan ve yaşlılarımıza rahatsızlık vermek istemedik. Bunun yerine bire bir tokalaşıp sarılarak, yüz yüze samimi bir seçim kampanyası yürüttük. Bu süreçte bizlere destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz herkese Milliyetçi Hareket Partisi’nin toplumun her kesimini kapsayan seçim beyannamesini anlattık. İşçi, memur, esnaf, emekli, öğretmen, mühendis, şehit aileleri ve gazilerimiz, ekonomi, kültürel hemen hemen her alanı kapsayan seçim beyannamemizi ulaştırdık.” ifadelerini kullandı.