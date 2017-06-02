Haber: Aysun Beykoz

Adem Evcil, 13 askerimizin şehit düştüğü helikopter kazası hakkında konuştu. Evcil, helikopter kazasının çarpma yalanı ile örtülemeyeceğini belirtip, düşmanların açıkça saldırdığını söyledi. Evcil, “MGK sonuç bildirgesinde YPG/PKK yüzünden ABD ile müttefikliğimizin sorgulanmasının hemen ardından PKK'ya karşı en sağlam darbeleri vuran üst rütbeli, beyin takımının aynı helikoptere bir gerekçeyle bindirilmeleri ve şehit edilmeleri "yüksek gerilim hatlarına" çarpma yalanıyla örtülemez.

Düşman açıkça saldırmaktadır. Artık bu sinsi düşmanlığın adının konulması gerekmektedir.

Herkes çok iyi bilmelidir ki bu apaçık bir savaş ilanıdır. Haçlı ittifakı 15 Temmuz mağlubiyetini hazmedememekte var gücü ile Türkiye'ye saldırmaktadır. Helikopterimizin düştüğü anlarda yabancı basının attığı manşetler bu korkunç gerçeği gün yüzüne çıkartmaya yetmiştir. 13 Vatan evladını mübarek ramazan günü şehit vermenin acısı yüreklerimizi kavurmuş Türkiye'nin dört bir yanına ateş düşmüştür. Acımız taze, kinimiz diridir.Lakin şimdi vakit yurdumuzun dört bir yanında şehitlerimize son görevlerimizi yerine getirme, onların hatıra ve emanetlerine sahip çıkma vaktidir.Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörizmi yok edecek güçte, ihaneti yenecek inançta, milli güvenliğini temin ve takviye edecek kabiliyettedir.Milliyetçi Hareket Partisi terörizmle adı konmamış savaşa sonuna kadar destek vermeye, milletiyle, devletiyle yan yana durmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.