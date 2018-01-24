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24 Ocak 2018 Çarşamba
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    • Evcil herkesi Türk bayrağı asmaya davet etti

    Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Adem Evcil, Afrin’de operasyonda olan askerlerimize destek olmak amacıyla tüm Boluluları ev ve iş yerlerine Türk Bayrağı asmaya davet etti.

    24 Ocak 2018 Çarşamba 09:13
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    Evcil herkesi Türk bayrağı asmaya davet etti

    Haber: Semih Baykal

    Afrin’de terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyon sonrası açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Adem Evcil, ihtiyaç olması durumunda kendisinin de savaşmaya gideceğini açıkladı. Evcil, “Kıymetli hemşehrilerim bilindiği üzere TSK’leri ülkemizin sınır güvenliğini tehdit eden YPG, PKK ve türevi, terör örgütleri  ile  amansız bir mücadeleye girmiştir. Fırat Kalkanı Operasyonunun devamı olarak Afrin’e bir harekat düzenlenmiştir. Harekatın 4. gününde TSK Afri’nde destan yazmaktadır. Bir yandan sınır ötesi operasyon devam ederken diğer yandan Türkiye’de adeta bir gönül seferberliği ilan edilmiştir. 7’den 70’ e herkes dualarla, tekbirlerle, yasinlerle, fetih suresi ile askerlerimize destek olmaktadır. Bir röportaj esnasında mikrofon uzatılan askerin verdiği cevaplar tüm Türkiye’nin duygularına tercüman olmuş ve göğsünü kabartmıştır. ‘Menzil nereyedir?’ sorusuna Kızıl Elmaya’ diye cevap vermiştir ve ailesine de ‘beklemesinler’ diyerek mesaj göndermiştir. Böylesine koç yiğitler varken, böylesine koç yiğitleri doğuran analar varken bu ülkeyi kimsenin bölemeyeceği aşikardır. Türkiye Cumhuriyeti ordusu olan bir devlet değil, Devleti olan bir ordudur. Şahsım başta olmak üzere ihtiyaç hasıl olduğunda canıyla, malıyla, evladıyla, genciyle, yaşlısıyla binlerce vatandaşımız gül bahçesine koşarcasına şehadete hazırız. Yeter ki milletimizin bekasına halel gelmesin” dedi.

    “EN HAFİF TABİRLE HAİNDİR!”

    Afrin’de yapılan operasyona karşı çıkanların terör örgütü yandaşları olduğunu belirten Evcil, “Afrin’e yapılan yerinde müdahaleyle hain bölücülere yeri göğü dar eden Türk Devletine sahip çıkmayan kim varsa en hafif tabirle haindir! Zaten karşı çıkanlar Emperyalizm kuklası olmuş PKK, marjinal sol örgütler, FETÖ ve türevleridir” ifadelerini kullandı.

    “BAYRAK SEFERBERLİĞİ İLE OPERASYONDAKİ MEHMETÇİKLERİMİZE DESTEK OLALIM”

    Boluluları askere destek olamaya çağıran İl Başkanı Evcil, “Bu operasyonlardaki kararlılığı gösteren başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın MHP Genel başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi olmak üzere operasyonda emeği geçen erinden, rütbelisine, çaycısından, çorbacısına gelecek nesillerimiz adına teşekkür ediyorum. Siz terörü bitirmekte gösterdiğimiz bu kararlıktan geri adım atmayın canımızda, malımızda, evlatlarımızda bu vatan uğruna helali hoş olsun! Afrin operasyonunda görev alan askerlerimize destek vermek amacıyla buradan açık bir çağrıda bulunuyorum. Tüm vatandaşlarımızı ev ve işyerlerine şanlı Türk bayrağımızı asmaya davet ediyorum. Gelin birlik olalım ilimizde başlatacağımız bayrak seferberliği ile operasyondaki Mehmetçiklerimize destek olalım” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Milliyetçi, Hareket, Partisi(MHP), İl, Başkanı

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