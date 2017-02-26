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26 Şubat 2017 Pazar
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    • Evcil Hocalı Katliamını unutmadı

    MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, 1992 yılı 26 Şubat'ta Ermeni güçler tarafından gerçekleşen Hocalı Katliamı hakkında bir basın açıklamasında bulundu. Evcil bu olayın lanet ve nefret ile hatırlayacağını belirtti.

    26 Şubat 2017 Pazar 10:34
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    Evcil Hocalı Katliamını unutmadı

    Haber: Ceylan Beykoz

    Adem Evcil, 1992 yılı 25 Şubatı 26 Şubata bağlayan gece Ermeni güçleri tarafından gerçekleşen Hocalı Katliamı hakkında bir basın açıklamasında bulundu. Evcil açıklamasında bu olayın lanet ve nefret ile hatırlayacağını belirterek "Dünyanın görmezden geldiği Hocalı katliamının seneyi devriyesindeyiz. 25 sene önce bugün Azerbaycan resmi kaynaklarına göre,1992 yılında Ermeni güçleri 25 Şubatı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kasabasının giriş ve çıkışını kapadılar.83 çocuk,206 kadın ve 70'den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 soydaşımız vahşice öldürüldü, toplam 487 kişi ağır yaralandı. Sekiz aile tamamen yok oldu,487 kişi sakat kaldı ve 1275 kişi esir alındı. Esir alınanlardan 68'i kadın ve 28'i çocuk toplam 150 kişinin ise hala akıbeti belli değildir. Dünyanın birçok ülkesinin asılsız iddialarla Türkiye'yi suçladığı, meclislerinden geçirdiği sözde ermeni soykırımı tezlerinin yalanlandığı yerdir hocalı! İnsanlık tarihinin gördüğü en acımasız katliamlardan birinin dünyanın gözü önünde yapıldığı yerdir Hocalı! Masum insanların katledildiği, hamile kadınların karınlarının yarılıp çocuklarının çıkarıldığı,çocukların derilerinin yüzüldüğü,yaşlıların kurşuna dizildiği yerdir. Taşnak ve Hınçak terör örgütünün uzantıları, Türk milletine dinmeyen ve önü alınmayan düşmanlıklarını kan dökerek, masum insanları yok ederek göstermişlerdir. Hocalı dramı, Türk milletine karşı işlenmiş bir insanlık suçu olup, failleri de her daim katillikle ve canilikle aynı kategoride değerlendirilecektir.Soydaşlarımızın ırzına, namusuna, şerefine, hayat ve varlık haklarına kast etmeye cüret eden Ermeni ahlaksızlığını aziz milletimiz lanetle ve nefretle hatırlayacaktır" dedi.

    "VATAN PARÇASINA KAVUŞMASI VAZGEÇİLMEZ"

    Evcil, açıklamasının sonunda Azerbaycan'ın esaret altında bulunan vatan parçasına kavuşmasının vazgeçilmez olduğu söyleyerek "Unutulmasın ki, tek millet, iki devlet halinde olduğumuz Azerbaycan Cumhuriyeti’nin esaret altında bulunan vatan parçasına kavuşması vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz bir gereklilik ve zorunluluktur.Türk milletinin duası, desteği ve isteği de her zaman buna yönelik olacaktır. Soykırımın 25.senesinde rahmeti rahmana kavuşan soydaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Dünyanın unuttuğu ve sessiz kaldığı Hocalıyı unutmayacağız, Unutturmayacağız! 2 Devlet Tek Millet Can Azerbaycan’a selam olsun! Allah Türkü Korusun ve Yüceltsin" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: MHP, Bolu, İl, Başkanı, Adem

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