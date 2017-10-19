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19 Ekim 2017 Perşembe
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    • Evcil; “İktidar partisi kaçak güreşmemeli”

    MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, son günlerde bazı belediye başkanlarının istifa ettiği, il başkanlarının görevden alınacağı haberleri üzerine yaptığı açıklamada hükümeti eleştirdi. Evcil, açıklamasında; “İktidar partisi kaçak görüşmemeli” diye konuştu.

    19 Ekim 2017 Perşembe 14:22
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    Evcil; “İktidar partisi kaçak güreşmemeli”

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Evcil, yazılı açıklamasında şunları söyledi; “Kıymetli hemşehrilerim son günlerde son dakika haberleri ile gündeme  gelen belediye başkanlarının,il başkanlarının,ilçe başkanların istifa haberlerini sıklıkla duymaktayız. İstifalara hergün bir yenisi eklenerek bu sayı çığ gibi artmaktadır. Lakin bu işte bir anormallik vardır. Sırası ile istifa ettirilen başkanların hangi gerekçe ile bu görevleri bıraktıkları bilinmemektedir. Başkanları seçen vatandaşlarımızın bu sebepleri bilmeleri en tabii haklarıdır. Eğer başkanlar FETÖ,yolsuzluk,ihanet vs... sebeplerle görevlerinden el çektiriliyorsa sadece istifa etmeleri yeterli değildir. Kamuoyunda oluşan FETÖ,yolsuzluk vb...nedenlerle istifa ettirildikleri algısı doğruysa başta İstanbul büyük şehir belediye başkanından başlayarak bu isimlerin tamamının yüce Türk Adaleti önünde hesap vermeleri iktidarın,vatandaşımıza siyasi namus borcudur. FETÖ ile bağı tespit edilen Çaycısı,öğretmeni,odacısı,hakimi,savcısı vb...herkes görevlerinden açığa alınıp,ihraç edilip,yargılanıp cezaevine gönderiliyorsa aynı uygulama görevden el çektirilen başkanlar içinde yapılmalıdır. İstifa ettirilmeleri, görevde oldukları ile vermiş oldukları ağar tahribatın nedenlerini açıklamaz. Yükünü tutan tutmuş,yolunu alan almıştır. İstifa eden başkanların görev sürecinde yapmış olduğu herşey en ince ayrıntısına kadar incelenmeli ve eğer FETÖ vs... bağı nedeniyle istifa ettirildilerse aynı süratle yargılanmalıdır. İktidar partisi kaçak güreşmemelidir” dedi.

    Evcil, açıklamasını; “Metal yorgunluğu,yenilenme süreci vs...isimlerle bu konular perdelenmemeli hakeden mutlak suretle adaletten hakettiğini bulmalıdır” sözleriyle tamamladı.

    Anahtar Kelimeler: MHP, Bolu, İl, Başkanı, Adem

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