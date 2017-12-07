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07 Aralık 2017 Perşembe
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    • Evcil Kudüs için konuştu

    Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Amerika’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyoruz sözlerinden sonra yazılı bir basın açıklamasında bulunarak tepki gösterdi.

    07 Aralık 2017 Perşembe 12:25
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    Evcil Kudüs için konuştu

    Haber: Semih BAYKAL

    MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, yaptığı yazılı açıklamada Amerika’nın söylediği sözleri yok hükmünde sayarak; “Amerika’nın yapmış olduğu açıklama nazarımızda yok hükmündedir. Kudüs kurulduğu günden buyana vahyi, ilahi tebliği ve peygamberlik müessesesini temsil etmiştir. Dolayısıyla burası kurulduğu günden beri bir İslam şehridir. Çok sayıda peygamber hayatlarının en azından bir bölümünü bu şehirde geçirmiştir. Son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.) de miraca yükseltilirken Kudüs'e kadar getirilmiş ve oradan göklere çıkarılmıştı. Allah dileseydi onu Mekke'den de göklere yükseltebilirdi. Ancak isra ve mirac olayında Hz. Peygamber (s.a.s.)'e refakat eden Cebrail (a.s.)'in onu önce Kudüs'e getirmesi sonra göklere yükseltmesi bu şehrin taşıdığı mana ve önem dolayısıylaydı. Yüce Allah son peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Kudüs'ü ziyaret etmesini ve bu peygamberler şehrindeki ilahi ayetlere şahid olmasını dilemişti. Kudüs Allah tarafından mübarek kılındığı bildirilen bir şehir olmasının yanı sıra peygamberler şehri olması itibariyle de İslam'da ayrı bir yere sahiptir. Çünkü İslam yani tevhid dini Hz. Adem (a.s.)'den buyana bütün peygamberlerin ortak dinidir. Yüce Allah bütün peygamberlerin insanlara aynı gerçeği tebliğ ettikleri konusunda şöyle buyurmaktadır: "Sana söylenen senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir." (Fussilet, 41/43) İslam vahiy dinidir, Kudüs de vahyi sembolize etmektedir. İslam dünyasının en önemli şehirlerinden olan Kudüs’ün israilin başkenti olarak tanınmasını bırakın bu konunun kamuoyunda tartışılması bile İSLAM Dünyasına yapılabilecek en büyük hakarettir.Kudüs İslam dünyasının ilk kıblesi, Kudüs Müslümanların miracı, Kudüs Hepimizin gönül yarasıdır” dedi.

    “HAK DİN İSLAMA SAHİP ÇIKIN”

    Evcil, açıklamasında son olarak hak din İslam’a sahip çıkın diyerek; “Haçlı ordusunun günümüz versiyonları süratle dünyayı ateşe vermekte buldukları her fırsatta kutsal değerlerimize saldırmaktadır. Ünlü fikir adamı Cemil Meriç en yalın hali ile içinde bulunduğumuz durumu özetlemektedir. Kıyasıya bir savaştı bu, Haç'la Hilâl'in, Batı'yla Doğu'nun, iman'la inkâr'ın savaşı...Hisarlar düşüyordu birer birer. Dost düşmana karıştı. Müstaripler bir ağızdan haykırıyordu. Teceddüt, teceddüt... Ey Müslüman kardeşlerimiz onlarca yıldır süregelen uykunuzdan uyanma vakti gelmiştir. Sizler biraz daha uyursanız elimizde ne dinimiz ne imanımız nede yaşayacak tek bir limanımız kalmayacaktır. Kudüs hepimizin şerefi, haysiyeti, onuru, kutsalıdır. Eğer aklımızı başımıza almazsak, eğer Kitabullah’a dört elle sarılmazsak, eğer aramızdaki nifaklara şikaklara hatime (son) vermezsek; eğer Müslümanlıkta, ataletin, meskenetin haram olduğunu, hâla anlamak istemezsek, eğer “Din-i Mübin’in (İslam Dini’nin) cehl (cehalet) ile payidar olamayacağına samimiyetle iman etmezsek, eğer bütün kuvvetimizle düşmanlarımızdan daha kuvvetli olmaya çalışmazsak... El iyazü billah, milletlerin maskarası, Müslümanlığın yüzkarası olacağız!..” 1.5 milyar Müslümanın İslam Dünyasının başkentlerinden birini savunmak için yüce Allahtan Ebabil kuşlarını göndermesini beklemesi en büyük gaflettir. Herbirimiz birer İslam sancağıyız bizlere düşen bayrağı yere düşürmemek,kirletmemektir. Mahşerde Allahın huzuruna çıkacak yüzünüz olsun istiyorsanız, dünyada hak din islama sahip çıkın” şeklinde konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Milliyetçi, Hareket, Partisi, Bolu, İl

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