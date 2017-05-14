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14 Mayıs 2017 Pazar
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    • Evcil mehteran marşıyla dünya evine girdi

    Bolunun siyaset arenasına güçlü bir şekilde giren ve MHP Bolu İl Başkanlığına getirilen bu göreve getirildiğinden buyana başarılı işlere imza atan MHP İl Başkanı Adem Evcil hayatını Derya Evcil ile birleştirdi.

    14 Mayıs 2017 Pazar 22:24
    Bu haber 59 kez okundu
    Evcil mehteran marşıyla dünya evine girdi

    Haber: Kasım ŞAHİN
    MHP İl Başkanlığı görevine getirildiğinden buyana güzel işlere imza atan ve siyasetin sevilen isimlerinden biri olan MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil dünya evine girdi. Dilek Akça – Cihat Tutukun’un kızları ile Gülşen ile Lütfi Evcilin oğulları Adem Evcil Hampton Hotelde düzenlenen ve çok büyük bir katılımla gerçekleşen düğün töreni ile bir yaştığa baş koydular. Derya ve Adem çifti düğün törenine mehteran marşı ve davetlilerin alkışlarıyla geldiler. Törene Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel,  Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Vali Yardımcısı Ünal Coşkun,  Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, partililer ve vatandaşlar katıldı. Genç çiftlerin nikahlarını Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz kılarken çiftlerin bu mutlu gününe Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay şahitlik ettiler.
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