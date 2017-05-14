Haber: Kasım ŞAHİN
MHP
İl Başkanlığı görevine getirildiğinden buyana güzel işlere imza atan ve siyasetin sevilen isimlerinden biri olan MHP
Bolu İl Başkanı Adem Evcil dünya evine girdi. Dilek Akça – Cihat Tutukun’un kızları ile Gülşen ile Lütfi Evcilin oğulları Adem Evcil Hampton Hotelde düzenlenen ve çok büyük bir katılımla gerçekleşen düğün töreni ile bir yaştığa baş koydular. Derya ve Adem çifti düğün törenine mehteran marşı ve davetlilerin alkışlarıyla geldiler. Törene Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, MHP
Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, partililer ve vatandaşlar katıldı. Genç çiftlerin nikahlarını Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz kılarken çiftlerin bu mutlu gününe Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay şahitlik ettiler.
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