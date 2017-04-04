Haber: Kasım ŞAHİN

Evcil, açıklamasını şu sözleriyle devam etti; Ülkü, büyük hedeflerin tasarlanması, hedefler doğrultusunda hareket edilmesi ve bu uğurda ateşle imtihan edilmektir. Ülkü sahibi insanlar bunun farkında olarak her türlü zorluğa göğüs germeyi ve yaşadığı toplumu en iyi noktaya taşıma gayreti içindedir. Türk milliyetçilerinin ülkülerini yeniden var eden ve yön veren son Başbuğ Alparslan Türkeş’tir.

Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in, 1917’de Lefkoşa’da başlayan ülkü yolundaki kutlu yürüyüşü 1944’de tabutluklarda 1960’da sürgünlerde 1980’de Mamak zindanlarında sekteye uğratılmaya çalışılsa da durmadan, yılmadan yeni ufuklara doğru hızla ilerlemiştir. 1997’de Hakk’ın rahmetine kavuştuğunda ise arkasında seksen yılın büyük birikimi olan devlet adamlığını, meydanlara sığmayan binlerce ülkü sahibi genci ve Türk Milleti’ni yüceltecek kıymetli fikirlerini bırakmıştır.

Ömrünü, milletini yüceltme davasına, Allah kelamını yayma gayesine ve Türkiye’nin kutlu geleceği olarak gördüğü Genç Bozkurtların yetişmesine adayan Başbuğumuz, yetiştirmiş olduğu milyonlarca ülkücüyle Türkiye’nin geleceğine ışık tutmaya devam etmektedir.

Milyonlarca ülkücü, Başbuğ Alparslan Türkeş Bey’in izinde, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘Lider Ülke Türkiye’ hedefi doğrultusunda yılmadan, eşsiz bir azimle ilerlemektedir.

Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’in ebedi yolculuğuna uğurlandığı bir 4 Nisan’a daha ulaşmanın hüznü içerisinde, bu kutlu davaya can vererek ebediyete intikal eden binlerce şehidimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhun şad, Mekanın Cennet Olsun Başbuğum.