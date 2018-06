Haber: Semih Baykal

24 Haziran genel seçimlerine 1 hafta kala milletvekili adayları projelerini kamuoyu ile paylaşmaya başladı. Milliyetçi Hareket Partisi 1. Sıra Bolu Milletvekili Adayı Adem Evcil, projelerini vatandaşlara anlatırken, ülkemiz ve şehrimizde yaşanan mülteci konusu hakkında da açıklamalarda bulundu. Evcil, mültecilerin oluşturulacak güvenli bir tampon bölgeye yerleştirilmesi gerektiğini ve seçilirse ilk işinin bu konunun takipçisi olmak olduğunu söyleyerek, “Bir şekli ile Suriye’de bir savaş oldu ve biz Bolu’ya çok sayıda mülteci aldık. Vatandaşımız rahatsız. Her gün bir şekilde birilerine saldırıyorlar. Kendi aralarında çeteleşmelere başladılar. Bir şekli ile emniyete gidiyorlar ve ön kapıdan girip arkadan kapıdan çıkıyorlar. Söylediğim yanlış anlaşılmasın, emniyet mensuplarımız aslanlar gibi görevlerini yapıyorlar. Kanunlarla alakalı sıkıntılar var ve toplumumuzun demografisi bozuldu. Hastanelere bakın. Acil servisler bebek hastalarla, enfeksiyon kapmış insanlarla dolu. Metabolizmaları yaşadıkları göre şekillenmiş insanlar. Onlarla beraber hastalıklar da ilimize geldi. Şimdi bu insanların ivedilikle, sorunun kaynağında çözülüp evlerine gönderilmesi gerekiyor. Bolu Milletvekili olursam, Allah bana nasip ederse ilk işim bu konunun takipçisi olmak. Çözüm önerisini de söylüyorum. Bunun için ordinaryüs olmaya da gerek yok. Türkiye ve Suriye arasına tampon bölge oluşturulsun. Ülkemizde deprem olduğun da bir gece de prefabrik evler kuruldu. Bir çok şey başardık. Bu alan inşa edilsin, korumasını biz yapalım, fonlardan ayrılan para ile ihtiyaçlarını karşılayalım. Müslümanlardır başımızın üstünde yerleri var. Üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirelim ama bu toprakların içinde yapmayalım. Bu gün bu politikayı destekleyen birine evine al o zaman desek almaz. Adım gibi eminim.” şeklinde konuştu.

“DERİNDEN YARALANDIM”

Evcil, açıklamalarının devamında Doğu Türkistan’da yaşanan zulüme değindi. Doğu Türkistanlıların kendisine anlattıklarını paylaşan ve anlatılanların kendisini derinden yaraladığını söyleyen Evcil, “Doğu Türkistanlı, Türkmen kardeşlerimiz var. Rus uçağının düşürülmesinin ardından çocuklarını Suriye sınırından geçirip, güle oynaya ölüme gittiler. Bu Türkmenlerle konuşurken bize ‘Biz buraları bırakırsak, İstanbul’un anahtarını veririz’ diyorlar. Bu gün gidip Doğu Türkistan’daki kardeşlerimize bakalım. Bu gün kendileri ile beraber olduğumuz da anlattılar. Derinden yaralandım. Çin’de 3’üncü çocukları olunca bu çocuğun ölmemesi için büyük miktarlar da rüşvet vermesi gerekiyor. Ramazan orucu tutmak yok tutturmuyorlar. Domuz eti yemeye bizi mecbur bırakıyorlar.” dedi.

“TAM TERSİ KONUMDAYIZ”

Evcil, mülteci sorunu yüzünden huzuru ile ünlü olan Bolu’nun tam tersi konumda olduğunu söyleyerek, “Duvarlar örerek içeri sokmadığım grupları şimdi kendi elimizle yolluyoruz. Yarın bunları hangi terör örgütünün kullanacağı belli değil. Kendi aralarında koydukları yapıların insanlara zarar verdiği ortada. Ayrıca Bolu huzuru ile ünlü bir şehirdi. Şimdi dönün bakın durumun tam tersi konumundayız. Şu an herkese bakabilecek bir Türkiye var. Şu an gitmek istemiyorlar. Bir an önce önlem alınması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.