Haber: Ceylan Beykoz

Adem Evcil, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sonrası gerçekleşen FETÖ / PDY operasyonları hakkında bir basın açıklamasında bulundu. Evcil, operasyonları değerlendirerek ‘sulandırıldığını’ belirtti. Evcil, “Hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 ay 15 gün geçmiştir.248 şehit, 2193 vatandaşımızın gazi olduğu o kara gece hafızalarımıza kazınmıştır.15 Temmuz darbe girişimi sonrası operasyonlar hız kesmeden devam etmektedir. Operasyonlar sulandırılmakta mazlum ve zalim birbirine karıştırılmaktadır. 15 Temmuz kalkışmasının ardından Boğaziçi Köprüsü’nden oluk oluk akan kan unutulmuş, verilen sözler askıya alınmış, yeni kapı ruhu tahrip edilmiştir. Darbe girişimi şimdilerde başını kripto damarların çektiği yeni bir baskı, tehdit unsuru haline getirilmiştir. Fi tarihinden kalma fotoğraflar, mahalle dedikoduları, belden aşağı vuruşlar sıklıkla basında magazinsel boyutu ile yerini almaktadır. İftiralar kol gezmektedir. İşlenen her suç FETÖ'ye bağlanmakta, suçlu herkes FETÖ’cü olmaktadır. Bu hastalık apartman yöneticilerinden, üst düzey bürokratlara kadar sirayet etmiştir. Çalışanlar amirlerinin, amirler memurlarının alakasız konularla açığını aramakta FETÖ’cülükle suçlamaktadır” diye söyledi.

“YENİKAPI RUHU TAHRİP EDİLMEKTEDİR”

Evcil, açıklamasının devamında Yenikapı ruhunun tahrip edildiğini söyleyerek “Bir diğer konu ise yeni kapı ruhudur. Yeni kapı ruhu günden güne tahrip edilmekte, yerle yeksan olmaya zorlanmaktadır. İşe alımlarda referans liyakatten ziyade partinin broşürünü dağıtmak, referandumda iyi çalışmak, afiş - pankart asmak ve olmazsa olmaz sendika üyesi olmaktır. Sendika başkanları kendilerini devletten üstün görmekte kurumlarda sınır tanımamaktadırlar. Kurum amirleri en küçüğünden en büyüğüne siyasi baskılarla kurmadıkları takımları yönetmeye mahkum edilmektedirler. 15 Temmuz’da toplumun her kesiminden vatandaşlarımızla imanı paylaşanlar ve dilinden düşürmeyenler söz konusu devletin imkanları olduğunda burun kıvırmaktadırlar. İşe alımlarda liyakat ve yeterlilik uygulanmamaktadır.

Sağcısı ile solcusu ile bu vatan hepimizin ortak yaşam alanıdır. Vatandaşlarımız siyasi kimliği ile değil vatan sevgisi ve o işe yeterliliği ile sınanmalıdır. 15 Temmuz unutulursa yeni kapı birlikteliği yok sayılırsa, FETÖ/PKK gibi terör örgütlerinin bazı elemanlarına torpil geçilirse Türk Milleti gereğini sandıkta yapar” dedi.