Haber: Esra Öztürk

Adem Evcil, Anneler Günü ile ilgili açıklamasında bir TV Programında Mustafa Kemal Atatürk ve ailesine hakaret eden tarihçiler hakkında da konuştu. Evcil şahıslardan şeref yoksunu ve alçaklar diyerek bahsedere bir annenin dünyayı değiştirebileceğini belirtti. Evcil, “Bir anne dünyayı değiştirebilir. Her Mayıs ayının ikinci haftasına tekabül eden Pazar gününde Anneler Günü’nü kutluyor, annelerimizi hürmet ve duayla anıyoruz.Bizi dünyaya getiren, büyütüp yetiştiren, yedirip içiren annelerimiz güzelliğin, kadirşinaslığın, vefanın taçsız sultanlarıdır.Anne; ilk nefes, ilk bakış, ilk sıcaklık, ilk dokunuş, ilk sevgi, ilk feragat, ilk umut, ilk sahipleniştir.Anne; sallanan beşikteki göz nuru, kundağa düşen sevgi sağanağı, ömür boyunca üzerimizden eksik olmayan dua sancağıdır.Anne; küçücük bedenlere hayat perdesi açılırken şefkat, nezaket ve merhametiyle rehberlik yapan Cennetin bedenleşmiş halidir.Her anne sabrın sembolü, her anne fedakârlığın simgesi, her anne hoşgörünün gül yüzlü sedasıdır.Annelerimizin değerini bilelim, onlara saygıda kusur etmeyelim, onları şu fani dünyadaki misafirliğimiz süresince asla kırmayalım. Böylesine müstesna bir günün arefesinde Gazi M.Kemal Atatürk'ün annesine dil uzatan şeref yoksunu alçakları şiddetle kınarken elleri öpülesi başta zübeyde annemiz olmak üzere tüm şehit annelerini saygıyla selamlıyorum. Kaynaşma,birleşmeye,kucaklaşmaya en çok ihtiyacımız duyulan şu günlerde ,en kutsallarımıza dil uzatarak aramıza fitne sokmaya çalışan hainlere geçit vermeyeceğiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, hepsine Cenab-ı Allah’tan sağlık, afiyet ve mutluluk diliyor, saygılarımı sunuyorum.Hayattayken çocuk acısına katlanmak zorunda kalarak içi yangın yerine dönmüş annelerimizin hissiyatlarını ve özlemlerini paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.