Özel Haber: Gönül OLUTÜRK

Geçtiğimiz günlerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2019 seçimlerinde illerin kaç milletvekiline sahip olacağını açıkladı. İlimizde milletvekili sayıları değişmezken, siyasi partilerde kimlerin aday olacağı ise vatandaşlarda büyük merak uyandırıyor.

MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, konu hakkındaki düşüncelerini gazetemiz ile paylaştı. Evcil, 2019’da gerçeklemesi beklenen seçimler için sürpriz isimler olduğunu söyleyerek; “Şimdi bu soruya cevap vermek için çok erken. Rahmetli Başbuğ’umuzun da dediği gibi ‘Hepimiz birer Türk bayrağıyız.’ Biz bu bayrağı yükseltmek için çalışacağız. Bayrağı yere düşürmeyeceğiz ve kirletmeyeceğiz. Camiamızdan aday olmak isteyen herkesi değerlendireceğiz. Tüm arkadaşlarımıza söyledim, aday olun. Adaylık meselesinde, camiamızın her bir ferdi bizim için önemlidir. Yönetim kurulumuz, ilçe yönetimimiz, kadın kollarımız ve ülkü ocaklarımız içerisindeki herkes aday olacak şartlara sahiptir. Tabi ki içlerinden bazılarını seçeceğiz. Şu an oluşturduğumuz yönetim kurulunda bu işi layığı ile yerine getirebilecek arkadaşlarımız mevcuttur. Bunlar zamanı gelince açıklanacaktır. Sürpriz adaylarımız var. Kendim içinse şu an konuşmak erken. Milliyetçi Hareket Partisi’nin Bolu’da 40 yıllık bir geçmişi var. Bu geçmişte ardı ardına hem Ülkü Ocakları Başkanlığı hem de MHP İl Başkanlığı yapan tek kişi şahsımdır. Bundan sonraki süreçte de teşkilat bizim aday olmamızı isterse tabi ki aday olacağız. Adaylıktan çekinmeyeceğiz. Bizde ben felsefesi yok, biz var. Çok güzel isimlerimiz var. Bu isimlerle yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÜNİVERSİTEYİ BU HALE GETİREN OLAYLAR SİLSİLESİDİR”

Geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki üniversitelerin istatistiksel durumları açıklandı. İlimizin önemli değerlerinden olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin de bu verilerde gerilediği görüldü.MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, üniversitenin gerilemesi ve son günlerde gündeme gelen haciz olayı ile ilgili düşüncelerini gazetemizle paylaştı. Evcil, üniversitenin bu durumda olmasının sebebini üst üste gelen olaylar silsilesine bağlayarak “Ben Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde 11 yıl boyunca okumuş olan bir kardeşinizim. Kendi dönemimde 3 tane rektör gördüm. Maalesef son 4 – 5 yılı gerek terör olayları, gerek yakalanan canlı bombalar ve bu olanların ulusal basına yansıması önemli nedenlerden oldu. Bu yakalanan kişilerin Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin evinde kalıyor olması ve bunun yine basına yansıyarak duyulması aileleri korkuttu ve bunun haricinde gerçekleşen operasyonlarla Bolu’nun bir karargah değil bir bölge olduğu ortaya çıktı. Rektörlük seçimi kısmında siyasi pazarlıklar olduğunu görmekteyiz. Bununla beraber yapılan atamalar sonrası bu kişilerin operasyonlar dahilinde alınması. Terör örgütlerinin kalesi haline gelmiş bir üniversite oldu. Bolu’yu temsil eden üniversitemizi tamamı ile İzzet Baysal ruhuna ters bir şekilde yöneterek adının duyulması ve bu olaylar silsilesi sıralamada geriye düşmesine neden olmuştur. Son günlerde konser, öncesinde sıkça düzenlenen FETÖ operasyonları ve bir önceki gündemde ise yakalanan canlı bombalar ile üniversitemiz itibar kaybı yaşamıştır. Bu olayların tamamını gören aileler çocuklarını buraya göndermek istemiyor. Bu itibar kaybını onarmanın en iyi yolu üniversiteyi bilen bir rektörün atanması. Üniversitemizin içinde yetişmiş Bolu’nun yapısını bilen bir rektörün atanması çözüm olacaktır. Tekrar tekrar söylüyorum hangi cemaat olursa olsun bunlardan uzak, siyasi partilere belli bir mesafesi olan bir rektör gelmelidir. Ben çözümü böyle görüyorum. Ülkemizin birliğe ihtiyacı var. Bu yüzden her türlü siyasi kurnazlığı, sendikacılığı geride bırakıp milli birlikte buluşmamız gerekiyor. Liyakat sahibi kişilerinde üniversitede görev yapması gerekmektedir. Bayrağı nerden severse sevsin isterse soldan ister sağdan böyle birinin gelmesi gerekmektedir. Rahmetli İzzet Baysal’ın anısına da bu yakışır. Bizi üzense onun gibi bir değerin ve bıraktığı en önemli değerlerden olan üniversitenin kötü anılmasıdır. Umarım saydığım çözümler dahilinde üniversitemizi hak ettiği yere götürürüz” dedi.