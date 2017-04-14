Haber: Ceylan Beykoz

MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Pazar günü gerçekleşecek olan referandum hakkında bir basın açıklamasında bulundu. Evcil, açıklamasında Bolulu tüm seçmenleri oy kullanmaya çağırarak ‘Evet’ demeye davet etti. Evcil, açıklamasında “Ümitlerin harekete geçtiği, heyecanların ivme kazandığı, milli dirilişe sayılı günlerin kaldığı bugünlerde şahsi hesap yapmak gaflettir ve Türkiye'den beklentisi olan gözü yaşlı mazlumlara İhanettir. Ülkemizin geleceği için benliği biz ummanına akıtarak devlet İçin evet millet İçin evet diyoruz ve tüm vatandaşlarımızı büyük Türkiye için güçlü ‘Evet 'e davet ediyoruz.

16 Nisan pazar günü vatandaşlarımız mutlaka sandığa gitmelidir.1 oydan birşey olmaz deme gafletine asla düşmemelidir. Büyük Türkiye ülküsünü oluşturan her bir insanımız son derece kıymetlidir.

Son olarak bu ‘Evet’ nelere kadirdir, bu evetle mahkemelerin tarafsızlığını sağlayacağız, 18 yaşındaki gençlerimizin önünü açacağız, büyüyen Türkiye’nin 600’e çıkan milletvekili sayısını destekleyeceğiz, TBMM’de seçim dönemiyle Cumhurbaşkanlığı seçim dönemini 5 yılda bir ve aynı günde yapacağız, meclisimizin yasama görevini güvenceye alacağız, meclisimizin denetim fonksiyonlarını güçlendireceğiz, devlet yönetimindeki fiili zorlamayı bitireceğiz, yasama,yürütme ve yargı arasında hatları kalın olarak çizeceğiz, ilk kez Cumhurbaşkanına cezai sorumluluk getireceğiz, yürütmedeki yetkiyi tek elde toplayarak devletteki karmaşayı sonlandıracağız.Her evet bizim için yemindir. Millet için Evet, Devlet için Evet, Cumhuriyet için Evet, Türkiye için Evet. Haydi Bolulu hemşehrilerim,ilk kez oy kullanacak genç kardeşlerim,büyüklerim,küçüklerim sandık başına.