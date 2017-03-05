Haber: Kasım ŞAHİN

Türkiye adım adım tarihi karara yaklaşırken içerde ve dışarıda gayri milli tutumlar hat safhaya ulaşmıştır diyen Evcil şunları söyledi; “Almanya ve Hollanda’nın vermiş olduğu skandal kararı şiddetle kınıyorum. İç içlerimizde partilerimiz birbirinden ayrı düşünebilir lakin dış işlerimizde ülkemizin bakanlarına yapılmış hakaret tüm Türkiye'ye yapılmış demektir. PKK yürüyüşlerine alenen açık destek veren ülkelerin bakanlarımızın konuşmasına dahil tahammülü yoktur. Bir an önce karşı tedbirler geliştirilmeli ve uygulamaya sokulmalıdır. Hiç kimsenin 3000 yıllık şanlı tarihi olan TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN bırakın bakanını herhangi bir ferdine hakaret etme lüksü yoktur. Referandumda 'EVET' çıkma korkusu sınırlarımızı aşmış haçlı ittifakını hortlatmıştır. Küresel güçler bir yandan, AB, NATO, PKK, YPG, DAEŞ diğer yandan saldırıya geçmiş durumdadır. Soğuk savaş her geçen gün hızlanmakta ve amansız bir hal almaktadır” dedi.

SUSTURULAN TÜRKİYE’DİR

Evcil, açıklamasının son bölümünde de; “İşte yurt içindeki ve dışındaki bu rahatsızlığın temeli bu tarihi referandum kararımızdır. Türkiye Cumhuriyeti hiç bir ülkenin uydusu, mahallesi, eyaleti değildir. Bağımsızlığı için yedi düvele meydan okumuş şanlı ecdadın şanlı evlatlarıdır.Bugün yine yeniden Haçlı ittifakını yerle yeksan edecek güç Türk milletinin gönlündeki tunç imanda ve damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bu konudan rahatsızlık duymayan aksine bu konuyu milli bir meseleden bağımsız düşünen İçimizdeki İrlandalılara sesleniyorum; Almanya ve Hollanda'da PKK'ya ve FETÖ'cülere her türlü imkan sağlanırken, susturulan AKP ve Cumhurbaşkanı değil Türk Milletidir. Allah Türkü Korusun ve Yüceltsin” diye konuştu.