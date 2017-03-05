banner128

banner101

05 Mart 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Evcil; “Türkiye Cumhuriyeti hiçbir ülkenin uydusu değildir”

    MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Almanya ve Hollanda’ya tepki göstererek; “Türkiye Cumhuriyeti hiçbir ülkenin uydusu değildir” diyerek tepkisini gösterdi.

    05 Mart 2017 Pazar 11:14
    Bu haber 65 kez okundu
    Evcil; “Türkiye Cumhuriyeti hiçbir ülkenin uydusu değildir”

     

    Haber: Kasım ŞAHİN

     

    Türkiye adım adım tarihi karara yaklaşırken içerde ve dışarıda gayri milli tutumlar hat safhaya ulaşmıştır diyen Evcil şunları söyledi; “Almanya ve Hollanda’nın vermiş olduğu skandal kararı şiddetle kınıyorum. İç içlerimizde partilerimiz birbirinden ayrı düşünebilir lakin dış işlerimizde ülkemizin bakanlarına yapılmış hakaret tüm Türkiye'ye yapılmış demektir. PKK yürüyüşlerine alenen açık destek veren ülkelerin bakanlarımızın konuşmasına dahil tahammülü yoktur. Bir an önce karşı tedbirler geliştirilmeli ve uygulamaya sokulmalıdır. Hiç kimsenin  3000 yıllık şanlı tarihi olan TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN bırakın bakanını herhangi bir ferdine  hakaret etme lüksü yoktur. Referandumda 'EVET' çıkma  korkusu sınırlarımızı aşmış haçlı ittifakını hortlatmıştır. Küresel güçler bir yandan, AB, NATO, PKK, YPG, DAEŞ diğer yandan saldırıya geçmiş durumdadır. Soğuk savaş her geçen gün hızlanmakta ve amansız bir hal almaktadır” dedi.

     

    SUSTURULAN TÜRKİYE’DİR

     

    Evcil, açıklamasının son bölümünde de; “İşte yurt içindeki ve dışındaki bu rahatsızlığın temeli bu tarihi referandum kararımızdır. Türkiye Cumhuriyeti hiç bir ülkenin uydusu, mahallesi, eyaleti değildir. Bağımsızlığı için yedi düvele meydan okumuş şanlı ecdadın şanlı evlatlarıdır.Bugün yine yeniden Haçlı ittifakını yerle yeksan edecek güç Türk milletinin gönlündeki tunç imanda ve damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bu konudan rahatsızlık duymayan aksine bu konuyu milli bir meseleden bağımsız düşünen İçimizdeki İrlandalılara sesleniyorum; Almanya ve Hollanda'da PKK'ya ve FETÖ'cülere her türlü imkan sağlanırken, susturulan AKP ve Cumhurbaşkanı değil Türk Milletidir. Allah Türkü Korusun ve Yüceltsin” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: MHP, Bolu, İl, Başkanı, Adem

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ “EVET” İÇİN SÖYLEDİKLERİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım PALAVRAYI BIRAK İMAM'A BAK!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ ÖZ ORMAN-İŞ” den …
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BUNLARDAN ÇEKİNMEMELİYİZ
  • Suat Tosun Suat Tosun BÜYÜLEYİCİ ORGAN BAĞIRSAK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Referandumda Son Durum
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EHLİYETLİ SÜRÜCÜLERE EĞİTİM Mİ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geriye baktığınızda hayatınızı kendi dilediğiniz şekilde yaşayabildiğinizi düşünmüyor musunuz?
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 28 Şubat’ta Sessiz çoğunluğun Sesi olduk
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAR-I BÜLBÜL
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Uzay Boşluğuna Sevgiler…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bayanlar-baylar evet mi hayır mı
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129