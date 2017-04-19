Haber: Esra Öztürk

Anayasa referandumu sonrası uzun bir aradan sonra Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısında bir araya geldi. Genel Başkan Devlet Bahçeli toplantı konuşmasında referandumu değerlendirirken, kendisine Bolu’dan özel bir hediye geldi. MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, konuşmasının sonunda Devlet Bahçeli’ye Köroğlu heykeli hediye etti. Heykelin üstünde ‘Burası Türk yurdu, mert dayanır namert kaçar’ ifadeleri yer aldı.

“KÖROĞLU DEĞİLİZ AMA AYVAZ’IN KENDİSİYİZ”