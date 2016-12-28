Haber: Kasım ŞAHİN

Evcil, konu hakkında şunları söyledi; Kıymetli hemşerilerimiz kayseri komando tugayına düzenlenen hain saldırı sonrası ilimizde de güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılmış durumdadır. Operasyon bölgelerinde teröristlerin korkulu rüyası olan bu iki tugay, terör örgütlerinin potansiyel hedefi haline gelmiştir. Kalleş Kayseri saldırısı sonrası Teröristler ilimizi sosyal medya üzerinden hedef göstermişlerdir. Vatandaşlarımıza düşen şüpheli gördükleri şahısları, araçları, durumları ilgili kurumlara İHBAR etmeleridir. İhbar etmediğiniz, aman bana ne dediğiniz, yüz çevirdiğiniz, duyarsız kaldığınız her şeyin aleyhimize döneceği gün gibi aşikardır. Olası bir terör saldırısına kurban vereceklerimiz yakınlarımız olacaktır. Ülkemizin dört bir yanı ateşle çevrilidir. İçeride ve dışarıda çok çetin bir mücadelede içerisindeyiz. Bu çetin mücadelede saldırıları engellemek 'Dikkatli ve Şüpheci' olmaktan geçiyor.

Buradan tüm emlakçılara, rent a carcılara, günlük kiralamacılara sesleniyorum. 3 kuruş fazla komisyon alacağız diye vatandaşlarımızı riske atmayın. Kayıtsız kiralama yapmayın. Şüpheli gördüğünüz şahısları mutlaka ilgili kurumlara İHBAR edin. Milletçe zor günlerin hakkından birleşerek geleceğiz. Birleştikçe irileşecek, irileştikçe güçleneceğiz. 1000 yıl önce yurt edindiğimiz bu toprakları canımız pahasına müdafaa edeceğiz. Birliğimize kasteden hainlere fırsat vermeyeceğiz. Provokatörlere göz açtırmayacağız. Muhtaç olduğumuz kudret gönlümüzdeki eşsiz imanda ve damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Allah Yar ve Yardımcımız Olsun.