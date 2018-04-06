Haber: Semih Baykal

Ak Parti İl başkanı Nurettin Doğanay’a Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ziyarete İl Başkanı Adem Evcil, Merkez İlçe Başkanı Osman Artuç, Kadın Kolları Başkanı Sema Kışlak, parti teşkilatı ve STK’lar katıldı. Ziyarette ilk olarak konuşan Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; “ 15 Temmuz’un ilk saatlerinde başlayan bir telefon trafiği ile birlikte iki buçuk yıllık süreç içerisinde Bolu’da farklı siyasi partilerde ama gönülde birliktelik, kardeşlik, dostluk, arkadaşlığı olan benide her yerde her zaman söylediğim Milliyetçi Hareket Partisi İl başkanı Adem Evcil kardeşim, şu mübarek günde yapmış olduğunuz bu nazik ziyaretinden dolayı tüm teşkilatlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

“TÜRKİYE OLARAK ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ”

Konuşmasının devamında Doğanay; “Şimdi Türkiye olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreç Türkiye’de uzun zamanlardan beri süre gelen ama konuşmama başlarken söylediğim gibi 15 Temmuz’la birlikte başlayan ve halen devam eden, ülke genelinde yapılan seçimlere referandumlara baktığımız zaman o seçim atmosferinde gerek Avrupa ülkelerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bakanlarına, Milletvekillerine göstermiş olduğu reaksiyonla Türkiye’nin güçlenmesini istememeleri yani dizleri üzerine çökmüş Türkiye istemeleri ama buna rağmen de artık ülke ve Millet olarak var oluş ile yok oluş arasındaki ince çizgi içerisinde bugünlere geldiğimiz dönem içerisinde görev yapan, katkı veren, ülkenin birliği ve beraberliği için yeri geldiği zaman siyaseti de bir tarafa koyarak, söz konusu vatansa, milletse, ülkenin geleceği, istiklali ve istikbali ise gerisi teferruattır denildiğinde işte Türkiye’de yerli ve milli olan bu kadroları gördük. O kalkışma gecesinde de ülkesi ve milleti için canlarını veren, şehit olan ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne kadar ülke ve millet adına şehit olan, bugünde Afrin’de operasyonlarda şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Onların mekanları cennet olsun. Gazilerimize de rabbimden acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

“BİRLİKTELİĞİNİZİ TEBRİK VE TAKDİR EDİYORUM”

Son olarak Doğanay; “Biz AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın teşrifleriyle bir kongre gerçekleştirdik. Elhamdülillah yüzümüzün akıyla bu kongre sürecinden çıktık. Bu manada o süreçte emek, katkı veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. 2 buçuk yıldır başkanımla birlikte Bolu’da Milliyetçi Hareket Partisi ve Ak Parti olarak iki farklı partide İl Başkanı olarak görev yapıyoruz. Bu süreç içerisinde özellikle toplumu germeden, hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak birlik, beraberlik içerisinde iki tarafta çaba sarf etmiştir. Ben bugüne kadar özverili, anlayışlı siyasetten dolayı ve özellikle bu son süreçte milletin beraberliği ve bekası için Milliyetçi Hareket Partisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizinde zor dönemlerden geçtiğiniz zamanlar oldu. Dava adamları, erleri köprüyü geçerken belli olur. Onun için bu birlikteliğinizi tebrik ve takdir ediyorum. Rabbim yolunuzu, yolumuzu ülke ve millet adına hayırlara vesile kılsın” diye ifade etti.

EVCİL’DEN ÖZEL KILIÇ

Doğanay’ın konuşmasının ardından MHP İl Başkanı Adem Evcil, özel olarak hazırlattığı üzerinden Nurettin Doğanay ve Nisa Süresinin 58’nci ayetinin yer aldığı özel kılıcı takdim etti. Ayrıca Evcil, Doğanay’a hayırlı olsun pastası ikram etti.

“TÜRKİYE’YE VE DÜNYAYA BİR KEZ DAHA İSPATLAMIŞ OLDUK”

MHP İl Başkanı Adem Evcil ise konuşmasında şunları söyledi; “ Öncelikle şahsınızda tüm ak parti yönetim kurullarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizinde konuşmanızda bahsettiğiniz üzere 15 temmuz hain darbe girişiminden bugüne uzunda bir yol kat ettik. Birlikte omuz omuza mücadele ederek ülkenin bekası için milliyetçi hareket partisi tarihi misyonunu bir kez daha 15 temmuz gecesi ortaya koydu. Bizler için ülke bekasının her şeyden çok daha üstün, evimizden ailemizden eşlerimizden çocuklarımızdan hayatlarımızdan daha kutsal ve daha anlamlı olduğunu 15 temmuz gecesi Türkiye’ye ve dünyaya bir kez daha ispatlamış olduk. O günden bu güne bir seçim geçirdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin vatanımıza milletimize bayrağımıza hayırlara vesile olmasını ben bir kez daha temenni ediyorum.”

“UZLAŞMACI KİŞİLİĞİNİZ UZLAŞMA SÜRECİNE OLUMLU BİR KATKI SAĞLAYACAKTIR”

Konuşmasının devamında 2019 yılında gerçekleştirilmesi beklenen seçimleri ve ittifakı değerlendiren Evcil; “ Zorlu bir seçimde geçirdik. Zorlu bir süreç geçirdik. İkimizde atanmış il başkanlarıydık, 2,5 sene sonra seçilmiş il başkanları olarak görevimizin başındayız. Bundan sonra çok daha zorlu bir süreç bizleri bekliyor. Milli ittifak çerçevesi içerisinde bir yerel ve bir genel seçim, bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere 3 seçim geçireceğiz. Bu süreçte bundan önce nasıl mücadelemize duraksız devam ettiysek, bu süreçten sonra da bu mücadelemize devam edeceğiz. Ben şahsım adına şahsınızın il başkanı olması noktasında çok mutluyum. Bunun sebebi sizlerin bizlere karşı düşünceleriniz bizlerde de sizlere karşı devam etmektedir. Uzlaşmacı kişiliğiniz uzlaşma sürecine olumlu bir katkı sağlayacaktır. Bolumuza olumlu bir katkı sağlayacaktır” şeklinde belirtti.

“KIYMETLİ BAŞKANIMLA ÇOK ÖNEMLİ ANLARA ŞAHİTLİK ETTİK”

Afrin operasyonları ile ilgili de açıklama yapan Evcil; “ Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu gün sınırlarımızda sınır ötesi operasyonunu hepimiz takip ediyoruz. Buradan Afrin’i dünyanın dört bir tarafında görevde olan askerlerimize, polislerimize selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bir kıskaç altındayız. Gerçekten bir beka sorunu ile karşı karşıyayız. Bu beka sorunu varken milliyetçi hareket partisi olarak siyasi beklentileri, siyasi menfaatleri siyasi çıkarları bir tarafa bırakarak ülkemizin bekası noktasında kendi siyasi benliğimizden vazgeçebileceğimizi bir kez daha göstermiş bulunmaktayız. Sayın genel başkanımızın önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesi ile ilimizde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Çok zor bir 2,5 yıl geçirdik. Kıymetli başkanımla çok önemli anlara şahitlik ettik. Çok önemli şeyler yaşadık. Allah bir daha ülkemize o günleri göstermesin. Her konuşmamızda defalarca kez bunu dile getiriyoruz. Eğer Boluda tugay komutanlığı görevinin başında olsaydı bizim İstanbul’dan Ankara’dan farksız bir durumumuz olacaktı. Ben şuan şu makamlarda bu konuşmalar yapamıyor olacaktık. Şuan böylesine bir atmosfer Türkiye de olmuyor olacaktı. Çok zorlu bir süreçti. 15 Temmuz’u her yönüyle çok iyi anlamamız gerekiyor. 15 Temmuzdan gerçekten çok ciddi dersler çıkartmamız gerekiyor. Bir tarafta vatan hainleri bir tarafta vatan sevdalıları bir araya gelmiş durumda. Milli birliğimizi bozacak, milli birliğimize zarar verecek, milli birliğin altına dinamit döşeyecek kim varsa topyekün milliyetçi hareket partisi bolu il başkanı olarak mücadele edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha duyurmak istiyorum. Aynı hassasiyeti sayın Nurettin Doğanay’ın da göstereceğinden zerrece şüphem yoktur” dedi.

“MOBİNG UYGULAYAN KİM VARSA İSTİFA ETSİN”

Son olarak Evcil; “Sayın cumhurbaşkanının geçtiğimiz günlerde bir açıklaması oldu özellikle bürokratlara yönelik. İşini yapmayan, imza atmaktan korkan kim varsa istifa etsin dedi. Biz buradan aynı çağrıyı bir kez daha yineliyoruz. Görevini yapmayan, şu ya da bu farklılıkla vatandaşımız arasında ikilik çıkartan, mobing uygulayan kim varsa istifa etsin. Gereğini yapmaktan geri durmayacağız. Bir tarafımız yavuz, bir tarafımız yunustur. Biz bu ülke için her türlü bedeli ödemekten bir an olsun geri durmayacağız. Ve sayın il başkanımızın da bu konu ile ilgili hassasiyet göstereceğini ben temenni ediyorum ve en büyük beklentimizin konuşmamızın başında da olduğu gibi adaletli bir süreç yönetmesi olduğu olacaktır. Çünkü devletin dini adalettir. Dolayısıyla ben bugün ev sahipliklerinden ötürü sayın il başkanının şahsında tüm ak parti camiasına teşekkür ediyorum” diye konuştu.