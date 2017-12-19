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19 Aralık 2017 Salı
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    • Evcil’den Gölcük önerisi

    Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı Adem Evcil, yazılı basın açıklaması yaparak Gölcük’ün imara açılması konusunda öneride bulundu.

    19 Aralık 2017 Salı 10:36
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    Evcil’den Gölcük önerisi

    Haber: Esra Öztürk

    MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, yaptığı yazılı basın açıklamasında Bolu Valisi Aydın Baruş başkanlığında tartışma ortamının yaratılması gerektiğini söyleyerek; “Kıymetli hemşehrilerim malumunuz son günlerde ilimizin gündemi cennetten bir köşe olan Gölcük. Birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütleri konu ile ilgili görüş bildirerek gölcüğün siyaset üstü konumunu tescillemiş bulunmaktadır.  Gölcük şüphesiz AKP’nin değil Bolu Halkının ortak malıdır. Bilindiği üzere 17 Aralık günü, gölcük için yapılması planlanan ihaleyi protesto etmek için bir eylem düzenlenmiştir. Gerek hükümet partisi gerekse belediye başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar endişe vericidir. Bu bir halk oylaması değildir ki her şeye ‘Hayır’ diyen bir grup hortlasın yada söz konu 17/25 Aralık operasyonu değildir ki eylem yapanlara FETÖ’cü iması yapılsın. Gölcük Bolu’nun ortak hassasiyeti gelecek nesillere aktarılması gereken milli bir mirastır. Dolayısı ile sağı, solu, önü, arkası vs. toplumun her kesiminin hassasiyet göstermesi çok normal karşılanmalı ve hatta bu duruma sevinilmelidir. Oluşan Gölcük hassasiyeti gelecek için umut vericidir. Dünyada doğaya zarar vermeden yapılan turizm projelerinin örnekleri şüphesiz çok fazladır. Bir yandan Gölcük dünyaya açılmalı ve Bolu turizminin önemli bir arteri haline getirilmelidir. Diğer yandan da doğaya zarar verilmeden akılcı projeler yürütülerek Gölcük uzun göl haline getirilmemelidir. Sayın belediye başkanı İhalenin detaylarını vatandaşla paylaşmalı kafalardaki soru işaretleri cevaplarını bulmalıdır. MHP olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da yapıcı siyaset anlayışımızdan taviz vermeyeceğiz. Bize göre ihale ileri bir tarihe ertelenmelidir. Bolu’yu böylesine ilgilendiren tüm konular ile ilgili siyaset farkı gözetmeksizin sayın Vali bey başkanlığında, milletvekillerinin, belediye başkanının, tüm siyasi partilerin ve STK’ların alanında uzman 1 er kişi ile bir araya geleceği bir tartışma ortamı yaratılmalı çıkan kararlar bolu halkının oyuna sunulmalıdır.  15 Temmuz sonrası devletin tepesinde oluşturulmaya çalışan Yenikapı ruhu maalesef yerel siyasette yerle yeksan edilmekte vatandaşlarımızın arasında derin uçurumlar açılmaktadır. Başka TÜRKİYE yoktur. Hükümet partisinin yerel temsilcileri her düzeyde uzlaşması yaklaşımlarını kaybetmemeli toplumun her kesimini kucaklayabilmedir. Belediye başkanı sadece AKP’nin değil Bolu’nun belediye başkanıdır.

    Milletvekilleri sadece AKP’nin değil Bolu’nun milletvekilleridir. Vatandaşa rağmen siyaset yapılamayacağının Türk Siyaset tarihinde birçok örneği vardır. Ben yaptım oldu mantığı birleştirici değil ayrıştırıcıdır. Hz. Muhammed (sav); “ İstişare eden bir topluluk işlerinin en doğrusuna muvaffak olur.” buyurmuşlardır. Bu düsturla MHP olarak sayın Valimizin başkanlığında oluşturulacak her türlü istişare toplantısına destek vereceğimizin bilinmesini isteriz” şeklinde konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Milliyetçi, Hareket, Partisi, Bolu, İl

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