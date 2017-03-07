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07 Mart 2017 Salı
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    • Evcil'den Kadınlar Günü mesajı

    MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile bir basın açıklamasında bulundu.

    07 Mart 2017 Salı 07:58
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    Evcil'den Kadınlar Günü mesajı

    Haber: Aysun Beykoz

    MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, 8 Mart Dünya Kadın Günü'nü kutlamak amacı ile bir yazılı basın açıklamasında bulundu. Evcil açıklamasında "Kadın olmanın mana ve önemi üzerine bir kez daha düşünmek için eşsiz bir fırsat sunan anlam yüklü bir günün içindeyiz. Toplumun her kesiminde ve üstlendikleri her görevde takdire şayan bir şekilde sorumluluklarını yerine getiren kadınlarımıza çok şey borçlu olduğumuz bir gerçektir. Yıllardan beridir bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten çalışma hayatına kadar hayatın her alanında kadınların büyük çaba ve başarılarına şahit olunmuştur.

    Kadın elinin değdiği her yerde bir güzellik, göz nurunun düştüğü ve emeğinin geçtiği her noktada bir derinlik bulunmaktadır. Nitekim kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatın içinde eşit, onurlu ve saygın bir yeri olması gerekir ve bunun artmasında da herkese büyük görevler düşmektedir.

    Evinde anne, işyerinde çalışan, toplumda saygın bir fert olan kadınlarımızın ülkemizin toplumsal birliği ve dirliği için hayati rolleri olduğu ortadadır. Gelecek nesillerin yetişmesinde yeri doldurulamayacak bir önemi olan ve sevgiyi, nezaketi, inceliği öğreten yine onlardır" ifadelerini kullandı.

    "MİLLET OLARAK YÜREĞİMİZİ SIZLATMAKTADIR"

    Evcil, açıklamasının devamında kadınların yaşadığı çirkin olayların millet olarak yüreklerini sızlattıklarını belirterek "Ailesine katkı sağlamak uğruna nasır tutmuş elleriyle, şehit evladını vatan toprağına uğurlarken döktüğü gözyaşlarıyla, umudun hiç eksik olmadığı bakışlarıyla, duanın ve iyi dileklerin çağlayan gibi aktığı sözleriyle kadınlar milletimizin ruhu olmuştur.

    Günümüzde kadınlarımızın maalesef hak ettikleri ilgiyi, desteği ve saygıyı yeterince gördüklerinden bahsetmemiz çok zordur. Özellikle kadınlarımıza yönelik insanlıklı dışı saldırıların, şiddet uygulamalarının, taciz ve tecavüz vakalarının endişe verici bir şekilde arttığı görülmektedir.

    Son derece hazin ve trajik bu rezaletlerin önlenmesi, engellenmesi ve suçluların hak ettikleri cezayı bulması çok zaman vicdanları tatmin edecek düzeyde olmamaktadır.

    Sokak ortasında arkası arkasına katledilen, töre ve geleneklerin gerisine gizlenen caniler tarafından gencecik yaşta hunharca kıyılan kadınların, genç kızların dramları millet olarak yüreğimizi sızlatmaktadır. Kadınlara uzanan kirli ve kanlı ellerin kırılıp atılması ve katillere hak ettikleri cezaların verilmesi için vakit geçirilmeksizin ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Kadınlara, yalnızca sözde kalan pozitif ayrımcılık iddiasında bulunanların; aymazlığı, gafleti ve tedbirsizliği suçun ve suçlunun üremesi için uygun bir ortam hazırlamaktadır. Unutmamak gerekir ki, demokrasinin uygulanmasını ve gelişmesini engelleyen etkenler ile kadın haklarının ihlal edilmesine yol açan hususlar bir ve aynıdır.

    Şüphesiz gelişmiş ve medeni bir toplumun en başta gelen özellikleri arasında kadınlara yönelik baskının, şiddetin, hakaretin, dışlanmışlığın, eşitsizliğin, bağımlığın ortadan kalkması yer almaktadır.

    Son yıllarda kadınlarımızın muhatap olduğu ve bizleri son derece kaygılandıran insanlık dışı muamelelerin tamamen yok edilmesi için başta siyasi sorumluluk sahipleri olmak üzere herkes üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmelidir. Kadın haklarının evrensel, bölünmez, vazgeçilmez, ayrılmaz bir bütün olduğunu kabul eden vizyon genişliğinin yanı sıra; kadına saygının ve manevi olarak yükümlülüklerin bilincine ulaşmış ve gereğini yerine getiren sorumluluk kültürüyle de önümüzdeki sorunların aşılacağı kuşkusuzdur. Bu vesileyle her şeyin en güzeline layık olan Türk kadınının Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Türk-İslam coğrafyasındaki kadınların ve bir ses bekleyen bütün hanımefendilerin bu anlamlı gününü tebrik ediyor, hepsini hürmetle selamlıyorum" dedi.

    Anahtar Kelimeler: MHP, Bolu, İl, Başkanı, Adem

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