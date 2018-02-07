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    • Evcil’den Korkmaz’a tepki

    AKP Düzce eski Milletvekili İbrahim Korkmaz’ın, bozkurt işaretini Hristiyan Gagavuzlar’ın kullandığını ifade ederek sosyal medyadan paylaşmasına MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil tepki gösterdi.

    06 Şubat 2018 Salı 10:36
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    Evcil’den Korkmaz’a tepki
    Haber: Semih Baykal 
    AK Partisi Düzce eski Milletvekili İbrahim Korkmaz sosyal medya hesabından bozkurt işaretinin olduğu bir fotoğraf paylaşarak, ‘Sevgili dostlarım, kimse söyleyemiyor bari ben söyleyeyim de tarihe önemli bir not düşmüş olalım. Hıristiyan Gagavuzların (Gökoğuz Türkleri) kullanmış olduğu ve İslam’ın ruhuna da aykırı olan bu işaretle Ortadoğu’ya girmek mümkün olabilir. Fakat, Ortadoğu halkının gönlüne girmek için bu sembol tepki çekmekten başka hiçbir işe yaramaz. Benden söylemesi’ diye paylaşımda bulundu. Bu paylaşıma sert tepki gösteren MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil yazılı bir basın açıklaması yaptı. Evcil açıklamasında şunları kaydetti; “Milliyetçi/Ülkücü harekete karşı saldırılara bir yenisi daha eklenmiştir. Bu defada eski AK Parti Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz bozkurt işareti çıkışı ile albümü çıkacak sanatçı misali ülke gündemini meşgul etmiştir. Ömrü hayatında Türk tarihi ile ilgili tek bir kitap bile okumamış olan bu şahsiyetin yapmış olduğu açıklamalar ciddiye alınmamalıdır. Ak parti içerisinde çöreklenen bu ve benzeri zihniyeti taşıyan insanlar bir an önce temizlenmelidir.”
    “YAKIŞIKSIZ AÇIKLAMALAR MİLLİ BİRLİĞİMİZE ZARAR VERMEKTE”
    Açıklamasının devamında Evcil; “Hollanda’nın Türkiye’ye uygulamış olduğu siyasi ambargoyu portakal bıçaklayarak kınayan zihniyet neyse bozkurt işaretine dil uzatan zihniyette odur. Kızıl elma ülküsünden anladığı, cuma namazı çıkışı kırmızı elma dağıtmak olan zihniyet neyse bozkurt işaretine dil uzatan dil odur. Yahut Düzce’ye insan gücüyle çalışan tranvay yapan zihniyet neyse bozkurt işaretine dil uzatan zihniyette odur. Komşu ilimizin yüzü bu ve benzeri zihniyetler sayesinde nedense hiç gülmemiştir. Eski belediye başkanının Passat mı çekeyim çıkışından tutunda, Sayın Cumhurbaşkanını peygamber ilan eden Milletvekili kadar her türlü talihsizliği yaşayıp tecrübe etmiştir. Sayın Milletvekilinin kendi işleri ile ilgilenip Düzce’nin gelişimine katkı sağlamasının şahsına ve camiasına daha verimli olacağı kanaatindeyiz. Böylesine ateş çemberinden geçtiğimiz şu günlerde böylesine yakışıksız açıklamalar milli birliğimize zarar vermekte milli mutabakatı oluşturan unsurları kırmaktadırlar. Sayın vekile şunları da hatırlatmakta fayda görüyorum. Sayın vekil! O Bozkurt işareti yapan o yiğitler var ya hani 15 Temmuz gecesi tankların üzerindeydiler. O bozkurt işareti yapan yiğitler var ya hani siz çözüm süreci masalındayken Nusaybin’de, Dağlıca’da, Yüksekova’da şehit oldular! O bozkurt işareti yapan yiğitler var ya hani şerefinize, namusunuza, haysiyetinize ve ülkemize Afrin’de sahip çıktılar. O Bozkurt işareti yapan yiğitler var ya hani vatanı turan, ülküyü kızıl elma, düzeni nizamı alem bilen…O bozkurt işareti yapan yiğitler var ya hani, iyi ki varlar.”

    Anahtar Kelimeler: AKP, Düzce, Eski, Milletvekili, İbrahim

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