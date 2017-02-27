Haber: Kasım ŞAHİN

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Referandum çalışmalarının ilk startını vermek için Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğana, İlçe Başkanı, Kadın Kolları Başkanı ve Gençlik Kolları Başkanıyla birlikte MHP il binasına gelerek MHP İl Başkanı Adem Evcil ve partililerle bir araya geldi. Başkan Doğanay, Bolu’da referandum çalışmalarının ilk startını MHP’den vermek için buraya geldiklerini belirtirken, MHP İl Başkanı Evcil, bir soru üzerine CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan hakkında yok iddialarda bulundu.

Evcil, şunları söyledi; “Bu sorunun istatistiksel açıdan tüm cevapları sizlerinde daha önceden yaptığı tüm haberlerde mevcut. Haziran ve Kasım seçimlerinde tüm aldığımız oylar ortadır. Ben buradan şunu da açık yüreklilikle söylüyorum. Nasıl CHP'nin 15 Temmuz'da sokaklarda olmadığını konuşuyorsak bu gün eski kimliği ile bakın özellikle belirtiyorum kendilerine ait kimlikleri olmayan şahısların 15 Temmuz akşamı nerede olduklarını merak ediyorum. Biliyorsunuz sizin yaptığınız bir haberde okudum. Sizin yayımladığınız iddianamede okuduk hepimiz. Eski BBP'li ve MHP'li kişilerin Bolu Valisi ile Bolu Belediye Başkanı olarak atanacağını belirtiyor. Demek ki o akşam Tanju Özcan ile beraberlerdi ve Özcan bu atamaları yapıyordu. Çünkü iki tarafta ortada yoktu. Buyurun ben buradan bunu iddia ediyorum. Ayrıca iddianamede eski MHP'li birinin de atanacağı yazıyor. Fakat özellikle belirtiyorum. Eski MHP'li biri. Buyurun bende buradan sizlerin önünde soruyorum. Tanju Özcan'ın izini takip etsinler. Bu gün kimleri ziyarete ediyorsa, o günde onlarla beraberdi. Aynı zamanda o akşam için hükümet partisinin il başkanı ile bizler defalarca sorduk. O akşam Tanju Özcan neredeydi. Saat 18.00'de çıktığı biliniyor ve sonrasına dair bir bilgi yok. Ankara'da sayın Ercoşkun'un görüntülerini birlikte izledik fakat kendisinin mecliste olduğuna dair bir bilgide yok. Buradan gazetecilere sesleniyorum. Buyuru bunu araştırın. Ben buradan söylüyorum 15 Temmuz akşamı bir tane MHP muhalifini sokaklarda göremedik. 15 gün sonra güneşi görenlere de kendim neden 15 gün sonra güneşi gördüklerini sordum. Nerelerdi yani? Şimdi bakıyorum kimlerin nesi alınmış, kimlerin neleri tutuklanmış hem Ak Parti hem de MHP dahil olmak üzere araştırılmaktadır. Sorduğunuz sorunun cevabı aşikar ortadır. Araştırmakta sizlerin görevidir. Tarla kurultayına kimler kaç kişi gitti. Burada ki mitinge taşımalı bir sistem ile getirdikleri kişilerin mitinge bakabilirsiniz. MHP'nin 1 Kasım'dan sonra yaptığı mitinglere de bakıp kaç kişi oldukları hakkında bir fikre varabilirsiniz. Dediğim gibi Milliyetçi Harekat Partisi Lider - Doktrin - Teşkilat altın üçgeninde hareket eden bir partidir. Biz de lider ne derse odur. Bu güne kadar böyle gittik bu da böyle devam edecek. Ülkücülük ve MHP'ye gelirseniz sokaklarda görüyorsunuz. Ellerini bozkurt işareti yapıyor. O gün Türk askeri şehit edildiğinde başında bozkurt işareti yapan provokatörleri görmek mümkün. 15 Temmuz'da sokaklarda içki içip bozkurt işareti yapanları da gördük. Milliyetçi Harekat Partisi'ne sevgi duyar sembolü olan bozkurt işaretini yapar ama bu o şahsı ülkücü yapmaz. Bizim için ülkücülük, Ülkü Ocaklar'ında başlar, Milliyetçi Harekat Partisi ile devam eder” dedi.

Evcil, Özcan’ darbeci mi yoksa FETÖ’cümü olmakla suçluyorsunuz sorusuna ise; “İkisi ile de itham etmedim. O gün nerede olduğu sorusunu Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay'da sordu, şimdi bende soruyorum. Kendi otelinden saat 18.00'de çıktığı biliniyor. Ankara'da da görünmediği ortada. Kendisine de nerede olduğunu soruyoruz. Nasıl ki Düzce İl Başkanı'nın atanacağını sizin haberinizde okudum. İddianamelerde bu okunuyorsa bu o akşamda kendisi bu işin bir tarafında var mıydı yok muydu? Kendisi bu işin neresindeydi? Biz buradan nasıl bir açıklama yapıyorsak gidip kendiside bir açıklamada yapsın” diye konuştu.

FETÖ’CÜLER EVET OYLARINI ETKİLEMEZ

Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’da sorulan sorulara şu açıklamada bulundu; “Öncelikle sorduğunuz soruda mağdur olmadıkları konusunda gösterdiğini hassasiyet için teşekkür ederim. Şimdi öncelikle FETÖ'cülerin yaptığı darbe girişiminde 256 vatan evladı şehit oldu. Hatta içlerinden bir tanesi hanım kardeşimiz. Kendisine uçaksavar mermisi isabet etmesi üzerine kafası gövdesinden ayrılmıştı. Maalesef kafasını külliyenin üzerinde bulduk. Bu yüzden kimse mağdur edebiyatı yapmasın. Bu edebiyatı yapan kimse bizden olamaz. Bu süreçte yanlışlıklar olabilir. Ülkenin kurulduğundan bu yana gördüğü en haince kalleşçe adice kalkışma. Bir defa bunu masanın üzerine koymak lazım. Bu olay süreci ne kadar etkiler? Bu olanlar bu süreci hiç bir şekilde etkilemez. Neden? Çünkü biz 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerine giderken bunlarla yine mücadele içindeydik. Dolayısı ile 1 Kasım seçimlerinde bu hainlerin ne kadar etkili olduklarını görmüş olduk. Bu terör örgütünün içine evet iyi niyetli olarak gitmiş olabilirsiniz. Bolu'da ve Türkiye çapında bu hataya düşmüş kardeşlerimiz olabilir mi olabilir. İyi niyetli olan kimse bu hataya uymadı. Bu işin para babaları, ağaları bu hain girişimi organize etti ve ülkeden kaçtılar. Şu an tutuklu bir şekilde devam ediyorlar. Ben zinhar bu süreci etkileyeceklerini asla düşünmüyorum”

"DOĞRUNUN YANLIŞIN AK PARTİ'Sİ OLMAZ"

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanan bayrak krizi sorusuna Evcil konunun yanlış olduğunu belirterek "Dayanışmanın olması ile bu konu birbirinden bağımsızdır. Nasıl daha önce çözüm sürecinde, FETÖ olaylarında yanlışa hayır dediysek bu olayı da aynı şekilde kınıyoruz. Çünkü yanlış Güneydoğu'da o kadar şehit veriyoruz onların yüzlerine nasıl bakacağız. Dünya'nın tanımadığı bir bayrağı bizim tanımamız söz konusu değildir. Sayın Genel Başkanımızın da konu hakkında bir açıklama yapacağına inanıyoruz. Doğru doğrudur, yanlış yanlıştır. Doğrunun yanlışın Ak Parti'si olmaz" dedi.

DURUŞMALARA KATILACAĞIZ

Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ile MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, 6 Mart 2017 tarihinde Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan subay ve astsubayların yargılanacağı FETÖ/PDY duruşmasında Bolu halkı adına duruşmaları millet adına yakından takip edeceklerini ve duruşmalara katılacaklarını dile getirdiler.