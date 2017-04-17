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17 Nisan 2017 Pazartesi
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    • Evcil’den referandum sonrası açıklama

    MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, referandum sonrası bir açıklamada bulundu. Evcil, açıklamasında Türkiye’nin hepimizin olduğunu belirtti.

    17 Nisan 2017 Pazartesi 11:45
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    Evcil’den referandum sonrası açıklama

    Haber: Ceylan Beykoz

    Adem Evcil, açıklamasında Türkiye’nin hepimizin olduğunu söyleyerek “Türkiye tarihinin en zor virajını başarı ile dönmüştür. Bu çok önemli bir başarı, ihmal ve inkârı imkansız bir kazanımdır. Egemenliğin yegâne sahibi büyük Türk milleti ülkesinin geleceği hakkında son sözü söylemiş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. 18 maddelik anayasa değişikliğinin oylandığı 16 Nisan 2017 halkoylaması yüksek bir katılım, takdir edilecek huzur ve güven ortamında tezahür etmiştir.MHP üzerine düşeni layıkı ile yerine getirmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi herkesin vatan sevgisinden beslenen siyasi sorumluluk duygusu ile davranmasını samimiyetle ümit etmekte ve buna inanmaktadır.Türkiye hepimizindir” ifadelerini kullandı.

    “DAVA ARKADAŞLARIMIZI KUTLUYORUM”

    Evcil, açıklamasının devamında dava arkadaşlarını kutlayarak “Aziz milletimizi aydınlık bir geleceğe taşımak hepimizin ortak görevi olmalıdır.16 Nisan Referandumunun kampanya döneminde kıt imkânlara aldırmadan samimiyetle, inançla ve azimle mücadele ederek ülkemiz için ettiğimiz yemininin gereğini yapan, bunun için çalışan tüm parti teşkilatlarımızı ve dava arkadaşlarımızı kutluyorum.

    Sandıktan evet oyunun çıkması için mücadele veren iktidar partisi il başkanı Nurettin Doğanay ve yönetimine ve elbette bekamız için evet mührünü vuran Türk milletine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

    Anahtar Kelimeler: MHP, Bolu, İl, Başkanı, Adem

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