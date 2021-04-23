Evcil’den Vekillere ağır sözler

Haber: N. HalidAltundal

AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü geçtiğimiz gün AK Partili İlçe Belediye Başkanlarıyla beraber Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ettiler. Ziyaretin fotoğrafının sosyal medya platformlarında paylaşılması sonrası Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) eski İl Başkanı ve 27. Dönem Bolu Milletvekili Adayı Adem Evcil açtı ağzını yumdu gözünü. Milletvekillerine sert sözlerle yüklenen Adem Evcil, İttifak vurgusu yaptı.

“BU MU SİZİN İTTİFAK ANLAYIŞINIZ? “

Adem Evcil açıklamasında, “Sn.Vekillerimiz iyi güzelde bu fotoğrafta neden Göynük ve Mudurnu Belediye Başkanları yok... Cumhur ittifakının ortağı değil mi onlar?Cumhurbaşkanımızın seçilmesi için ter dökmedi mi onlar? Yada bırakın hadi onlar MHP Belediyesi diye ötekileştiriyorsunuz? Yapılacak hizmetlerden Mudurnu ve göynükte ikamet eden Ak partili vatandaşlarımız yararlanmayacak mı? Bu mu sizin ittifak anlayışınız? Hoş şahsıma yaptıklarınızdan da biliyoruz ama teyit edelim dedik” dedi.

“HİÇBİR ÜLKÜCÜ KARDEŞİMİZİ SİZE YEM ETMEYİZ”

Açıklamasında önemli iddiaları da gündeme getiren Evcil ayrıca,“Bir sendika başkanımıza; adam gibi muhalif süreçte dik duran, referandumda dik duran bir sendika başkanımıza (ip'liymiş) yakıştırması yaparak engel olduğunuzuda biliyoruz. Müdür, müdür yardımcısı atamalarında öğretmenlerimize karşı takındığınız tavrıda. Biz rızık için kula minnet eylemeyiz bunu bir kafanıza yazın! Sıkıntı,zulüm,baskıyada cezaevlerinde idama gül bahçesine gider gibi giden abilerimizden alışkınız! Ne çekmediğimiz 28 Şubat kaldı ne PKK ne fetö nede başka bir şey, rahat olun... Hiçbir ülkücü kardeşimizi size yem etmeyiz. Susuyorsak Liderimize olan sadakatten davamıza olan bağlılığımızdan susuyoruz. Görelim Mevlam neyler neylerse hayırlısını eyler” ifadelerini kullandı.

“BU MİLLET APTAL DEĞİL BUNU ÇOK İYİ BİLİN”

Milletvekili Aydın’ın Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la ilgili yaptığı açıklamalara da değinen Evcil şunları söyledi:“Şunu belirtmek isterim asla ve katta CHP yi desteklemedim. Sizin çağrınızla ulusal basında Tanju Özcan ile ilgili haberleri okudum. Bu A.O Ak Parti İl Başkanlığına araç alan,bina tadilatını malzeme veren hatta ve hatta son dönem sizinle arazi anlaşması imzalayan A.O mu? Bu millet aptal değil bunu çok iyi bilin.”

“MÜCADELEMİZ AK PARTİ İÇİNE YUVALANMIŞ İTTİFAK DÜŞMANI A -K- P LİLERLE”

Açıklamasında Bolu halkına da seslenen Evcil, “Telefonla arayan özelden mesaj atan tanıdığım tanımadığım gönlü güzel insanlar sizleri çok seviyorum bunu bilin. Cumhur ittifakına Bolu'da tek kişi kalsamda sahip çıkacağımı biliyorsunuz yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Lakin 30.000 oy verdiniz hakkınızı savunmak yanlışa yanlış demek boynumun borcu. Bizim mücadelemiz Ak Parti içine yuvalanmış ittifak düşmanı A -K- P lilerle... Bu A -K -P 'lilerin ne Cumhurbaşkanımız umrunda ne ittifak nede başka bir şey, varsa yoksa şahsi ikbal!Son olarak bizim dualarımızda desteğimiz de Sn. Cumhurbaşkanımız ve Bilge Liderimizle beraber bi adım geri adım atan namerttir ama bu şu demekte değil yerelde yaptığınız her yanlışa verecek bir cevabımız var. Tek bir ülkücü kardeşimizi asla size yem etmeyiz. Bunuda böyle bilin vesselam... Konuların detaylarını ve daha fazlasını önümüzdeki günlerde konuk olacağım bir programda sizlerle paylaşacağım” dedi.