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15 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Evcil’den yerli otomobil için Bolu çağrısı

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu İl Başkanı Adem Evcil, ülkemizde yakın zamanda somut adımları atılan yerli otomobil için Bolu çağrısı yaptı.

    15 Kasım 2017 Çarşamba 13:06
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    Evcil’den yerli otomobil için Bolu çağrısı

    Haber: Semih BAYKAL

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkemizde üretilecek olan yerli otomobil için somut girişimlere başladık dedi. Somut adımların atıldığı yerli otomobil konusu merakla beklenirken Bolu’dan ilk açıklama geldi.

    MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, yerli otomobilin Bolu’da üretilmesini talep ederek milletvekilleri, bakan yardımcıları ve sivil toplum kuruluşlarını bu konuda çalışmalara başlamaya davet etti. Evcil yaptığı açıklamada; “Kıymetli hemşehrilerim son günlerde ülkemizin en önemli kalkınma hamlelerinden biri olacak yerli otomobil üretimi ile ilgili somut gelişmeler yaşanmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren güçlü firmalar bir araya gelerek yerli otomobil üretimi noktasında bir uzlaşmaya varmış durumdadırlar. Peki İstanbul - Ankara güzergahının arasında bulunan ilimiz bu işin neresinde olacaktır? Yerli otomobil üretimi beraberinde müthiş bir istihdam olanağı getirecektir. Yedek parçasından, servis ağına kadar çok yönlü bir üretim ağına sahip olacak bu projeden Bolu nasibini almalıdır. 3 milletvekili, 2 bakan yardımcısı ve üst düzey bürokratları ile tanınan ilimiz böylesine bir projede yalnız kalmamalıdır. Yerli otomobil üretim tesisleri ilimize kurulmalıdır. MHP olarak ilimizin menfaatleri tüm siyasi partilerin menfaatlerinin üstündedir diyoruz ve bir çağrıda bulunuyoruz. Ey milletvekillerimiz, bürokratlarımız, STK’larımız sığ tartışmaları, siyasi istikballeri, kısır döngüleri bir tarafa bırakarak gelin bir platform oluşturalım ve yerli otomobilin ilimizde üretilmesi için üzerimize düşeni girişimleri gerçekleştirip Bolu’nun kalkınması adına böylesine bir fırsatı kaçırmayalım. MHP partisi olarak ilimizin kazancına olacak her türlü konuda gereken fedakarlığı yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Milliyetçi, Hareket, Partisi, (MHP), Bolu

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