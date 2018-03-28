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28 Mart 2018 Çarşamba
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    • Evcil’den “ZÜBÜKZADE” benzetmesi

    MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Yeni Kapı ruhunu hiçe sayanlara ve kurumlara yönelik bir takım ayak oyunlarına yönelik sert açıklamada bulundu. Evcil, açıklamasında; “Ülkemiz varlık yokluk mücadelesi içindeyken siyasi beka, mevki, makam, terfi vs... hesabı yapan açık seçik zübükzadedir” dedi.

    28 Mart 2018 Çarşamba 14:20
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    Evcil’den “ZÜBÜKZADE” benzetmesi

    Haber:Kasım ŞAHİN

    Evcil konu hakıknda yaptığı sert açıklamaya şu sözleriyle başladı; “Kıymetli hemşehrilerim 15.07.2016 hain darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu günden bu yana yaşadığı en büyük tehdidi milletin feraseti,cesareti,duruşu ve milli birlik sevdası ile bertaraf etti. Hain darbe girişimde  248 vatan evladını şehit 2196 vatan evladını gazi verdik. 08.08.2016 tarihinde Tüm siyasi partilerin katıldığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin gördüğü en büyük miting ile dünyaya tarihi bir mesaj verdik. Yeni Kapı mitinginde ortaya çıkan yeni kapı ruhunu yaşatmak hepimizin görevidir” dedi.

    ZULÜM NEDENDİR?

    Lakin şimdilerde görüyoruz ki devletin kurumlarında bürokrasinin içerisinde birileri ‘Yeni Kapı ruhunu’ talan etmekte milleti birbirine düşürmek için her türlü filmi çevirmekte  fetö ile yarışır hale gelmiş durumdadır. Atamalar,yer değiştirmeler,sendikal farklılıklar  ülkenin bekasının önüne geçmiş durumdadır. 15 Temmuz öncesi her türlü mobinge maruz kalan,çile çeken,sağa sola sürgün gönderilen,mağduriyetleri bini aşan vatan sevdalılarına 15 Temmuz sonrası yapılan zulüm nedendir?

    İSİM İSİM İFŞA EDECEĞİZ

    Bugüne kadar yeni kapı ruhuna hamdolsun ki halel getirmedik,getirmeyeceğiz.Lakin bundan sonra nefesimiz ensenizdedir. Kişi kişi kurum kurum milli birliğe zarar veren fetö mantığına sahip kim varsa ,kimden güç alıyorsa,arkasında kimin ayak izi varsa isim isim ifşa edeceğiz. Sayın cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada şu sözlere yer vermiştir ; "Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı. İmza atmaktan imtina eden, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin.”Bizde diyoruz ki karar almak korkan,proje üretmekten korkan,sıkıştığında topu siyasete atan,inisiyatif almaktan çekinen,haklıyı haksızı ayırt edemeyen kim varsa fuzuli makam işgal etmesin.

    HER TÜRLÜ HADİSENİN FARKINDAYIZ, BİLİNCİNDEYİZ, TAKİBİNDEYİZ

    Milli birliğe halel getirecek davranışlar içinde bulunan,Milli ittifakın temeline dinamit döşeyen kim olursa olsun bedelini millet nezdinde ödeyecektir. Ülkemiz varlık yokluk mücadelesi içindeyken siyasi beka,mevki,makam,terfi vs... hesabı yapan açık seçik zübükzadedir.MHP olarak ilimizde bulunan kurumlarda yaşanan her türlü hadisenin farkındayız,bilincindeyiz,takibindeyiz. Gerektiğinde gözümüzü budaktan esirgemeyeceğimizin bilinmesini isterim. Hiç bir vatan sevdalısı arkadaşımız sahipsiz değildir.

    Anahtar Kelimeler: MHP, Bolu, İl, Başkanı, Adem

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