Evde bakım maaşları nasıl sorgulanır ?

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ocak ayının son günlerinde evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması hız kazandı. Evinde ağır engelli, bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü vatandaşlar sorgulamalarını e-devlet hizmeti üzerinden sağlıyor. 15 Ocak'ta hesaplara yatırılmaya başlayan evde bakım maaşı şu ana kadar 41 il için ödendi. Bu illerin arasında Bolu da var.

MAAŞ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur. Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir