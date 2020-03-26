Evde eğitim süreci uzatıldı

Haber: Volkan Yılmaz

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla toplandı. Toplantının ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının ana gündemi olan okul tatili süresi uzatıldı. Evde eğitim süreci, 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Bu hastalığa karşı elimizde bir koz var. Yakalanmamak. Devlet bu mücadele de yaptırım gücüdür. Uygulama bize bağlıdır. Evinize çekilerek ve temastan kaçınarak kurtulabilirsiniz. Devletimiz güçlüdür ve diğer ülkeler işle kıyaslanamayacak kadar güçlüdür. Gençler, birlikte bulunulan ortamlarda sizleri ve büyüklerinizi öldürüyor. Kendi dünyanıza çekilin. Mustafa Kutlu ya da Tolstoy'u okuyun. Bu günler sizler için yatırım olsun. Virüs, genç ya da orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Dikkatli olmalısınız. Çocuklar artık oyunları evde oynuyoruz. Sevgimizi, saygımızı uzaktan gösteriyoruz" dedi.

OKUL TATİLİ UZATILACAK

Toplantının ana gündem maddesi eğitim konusu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Koca “Eğitim devam ediyor. Bir süreliğine eğitim, internet ve TV üzerinde veriliyor. Bu bir tatil değildir, okul devam ediyor. Verilen ara uzatılacak. Birazdan Milli Eğitim Bakanımız açıklayacak. Başka ülkelere benzememek için çalışmalıyız. Kritik eşikler var buradan geçtikten sonra geri dönüş zordur. Size çok basit tedbirleri uygulamaya davet ediyorum. Unutmayın hayat eve sığar. Sosyal izolasyon diyoruz. Mesafeyi bakın toplantıda da böyle koruyoruz" şeklinde konuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise evde eğitim sürecinin 30 Nisan’a kadar uzatıldığını duyurdu.

DİJİTAL ORTAMDA VAKA SAYILARI AÇIKLANACAK

Her gün vaka sayılarını açıkladıklarını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “iliyorsunuz her gün vaka sayılarını açıklıyoruz. Artık hem toplam hasta sayısını, kaybettiğimiz vaka sayısını ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere dijital ortamda herkese paylaşacağız. Yaşları 60 üzerinde olan iki hasta yoğun bakımdan taburcu oldu. Bilim Kurulu'nda da konuştuk. Otobüs, uçak ve diğer ulaşım araçlarında olabilecek teması minimize edecek bir yaklaşımı gündemimize aldık" ifadelerini kullandı.