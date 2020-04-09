Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar neticesinde yetkililerin sık sık tekrarladığı “evde kal” çağrısına bir destek de Bolulu gençlerden geldi. Zehra Değirmenci isimli genç, arkadaşları ile örgütlenerek toplumsal mesaj vermek üzere harekete geçti. 10 kişilik grup çektikleri kısa videolar ile “Sevdiklerin için evde kal Bolu” mesajını verdiler. Sosyal medyada paylaştıkları video birçok kişi tarafından takdir edilirken yüzlerce kez de izlendi.