Haber: N. Halid Altundal
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar neticesinde yetkililerin sık sık tekrarladığı “evde kal” çağrısına bir destek de Bolulu gençlerden geldi. Zehra Değirmenci isimli genç, arkadaşları ile örgütlenerek toplumsal mesaj vermek üzere harekete geçti. 10 kişilik grup çektikleri kısa videolar ile “Sevdiklerin için evde kal Bolu” mesajını verdiler. Sosyal medyada paylaştıkları video birçok kişi tarafından takdir edilirken yüzlerce kez de izlendi.
“Evde Kal Bolu"
Koronavirüs salgınına karşı toplumsal mesaj vermek isteyen bir grup genç, çektiği video ile “Evde Kal Bolu” dedi.
Haber: N. Halid Altundal
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