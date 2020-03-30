“Evde Kal Geredem”

Haber: BMA

Koronavirüsle mücadele çalışmaları ilimizin dört bir yanında devam ederken Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ilçe halkına önemli bir çağrıda bulundu. Başkan Allar yaptığı açıklamada, dünya geneline yayılan ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlere hassasiyet gösterilmesini isteyerek, “İlçemizde korona virüsle mücadele kapsamında başlayan çalışmalarımız tüm hızıyla sürerken belediye ekiplerimiz özellikle toplumun yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte işlemlerine devam ediyor” dedi.

“BİRBİRİMİZE DESTEK OLALIM”

Dezenfekte çalışmalarının belirlenen program kapsamında devam edeceğini bildiren Allar ilçe halkına şu çağrıda bulundu: “Her ne kadar bu çalışmaları yapmış olsak da hemşehrilerimden mümkün mertebe evde kalmalarını istirham ediyorum. Evde kalmak sadece 65 yaş üstü, kronik hastalıklara sahip insanlarımız için bir zorunluluk değil. Hangi yaş gurubu olursa olsun Hijyen ve steril ortam oluşturmak özellikle temastan kaçınmak adına zaruri haller dışında evde kalmak en önemli önlemlerden biri. Sağlıklı, mutlu bir yaşam ve geleceğimiz için 14 altın kuralı unutmayalım. Zorunlu durumlar dışında evimizden ayrılmayıp, virüs tehlikesine karşı mücadelede birbirimize destek olalım. Lütfen kuralları itinayla uygulayalım, SORUNUMUZ KÜRESEL, MÜCADELEMİZ İSE ULUSAL”