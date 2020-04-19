Haber: N. Halid Altundal

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan “Evde Kal Hareketsiz Kalma” çağrısına destek çığ gibi büyüyor. Bakan Kasapoğlu’nun çağrısı sonrası birçok ünlü isimden destek gelirken Cimnastik Federasyonu Başkanı, Bolulu hemşerimiz Suat Çelen de kampanyaya çektiği video ile destek verdi. Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı’nun amuda kalkma davetine kayıtsız kalmayan Suat Çelen takozların üzerinde amuda kalkarak hareketsiz kalma çağrısıyla başlayan kampanyaya destek verdi.

“EVDE KAL, ZİNDE KAL VE SPOR YAP”

Çektiği videoyu sosyal medya hesabında yayınlayan Çelen videoda şu ifadelere yer verdi:“Sevgili arkadaşım Alper Kabakçı amuda kalktın sanıyorum bana bir meydan okudun. Güzel bir amud olmuş. Spor insanısın amuda kalktın ancak ayaklarını duvarı dayadığın gözümden kaçmadı. Şimdi senin için orijinal bir amud göstereceğim. Hem de takozlarda dikkatli izle. Sayın başkanım sanıyorum 10 saniye yeterli. Bende senin gibi evde kalıyorum ve spor yapıyorum. Aynı zamanda müzik yapıyorum. Buradan Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin’e meydan okuyorum. Sevgili Metin ağabeyim önce yaptığın amudu görmek istiyorum. Sonra yaptığın müziği. Evde kal, zinde kal ve spor yap.”