Evde Sağlık Hizmetleri daha etkin yapılacak

İlimiz Yeniçağa ilçesinde sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Yeniçağa Belediyesi, araç filosuna bir yenisini ekledi. Belediye yeni araçla sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götürecek.

Evde Sağlık Hizmetleri daha etkin yapılacak

Haber: BMA

Yeniçağa Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği özverili çalışmalarla ilçede gelişme ve kalkınmayı sağlamaya devam ediyor. Yeniçağa Belediyesi son olarak araç filosuna bir yenisini ekledi. Araç filosuna katılan aracın sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışan Yeniçağa Belediyesi’nin “Evde Sağlık Hizmetleri” için kullanılacağı belirtildi. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan hibe araç ile belediyenin sağlık hizmetlerini daha etkin ve yerinde gerçekleştireceği ifade edilirken Yeniçağa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşlarımıza hizmet adına belediye olarak araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza daha kapsamlı hizmet sunmak ve ihtiyaçlarına belediye olarak cevap verebilmek adına çalışmalarımızı her geçen gün artırarak devam ettireceğiz” denildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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