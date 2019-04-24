Haber: Esra Öztürk

Daha sağlıklı ve temiz bir dünya için pedal çeviren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Bisiklet Topluluğu, “Evdeki Bisikletine Can Ver” projesini hayata geçirdi. Topluluk Başkanı Emine Gözaçık’ın koordinatörlüğündeki proje kapsamında kullanılmayan bisikletler üniversiteye bağışlanıyor. Bisikletler, toplumun bilinçlendirilmesine katkı sağlayan sosyal sorumluluk projelerinin etkinliklerinde kullanılacak. Proje kapsamında ilk bağışlar yapılmaya başlandı. Kampanyaya destek veren İş İnsanı Selim Nazım Sarıoğlu, 2 bisiklet bağışı yaptı. BAİBÜ Bisiklet Topluluğu, en son 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında erken teşhis ve kanserle mücadelenin önemine, 100’ü aşkın üyesiyle birlikte pedal çevirerek dikkati çekmiş ve ve destek olmuştu.