



Haber: Semih BAYKAL

Geçtiğimiz günlerde ilimiz merkez köylerinden Yenicepınar’da, orman yolu üzerinde yarı çıplak ve kafasından darbe almış erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cesedin Murat Güler’e ait olduğu tespit edilirken, olay hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Güler’in, Volkan M., Uğur Ö., Eray E. tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Şahıslar, ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Volkan M., Uğur Ö. ve Eray E., Jandarma’daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlıları Eray E. (23), Volkan M. (20), Uğur Ö. (22) çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘Nitelikli yağma’ ve ‘Bir suçu gizlemek delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürmek’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

SANIKLARIN AİLESİ KAPIDA FENALIK GEÇİRDİ

Oğullarının adliyeye sevk edileceğini öğrenen, sanıkların aileleri sabah saatlerinden itibaren beklemeye başladı. Sanık Volkan M.’nin ailesi, oğullarının kapıdan girişi esnasında fenalık geçirdi. Volkan M.’ye dokunmaya çalışan baba jandarma tarafından engellendi. Baba, sanık oğlunun kapıdan içeri girmesinin ardından yere yığılarak sinir krizi geçirdi. Sanık Volkan M.’nin anne ve babası, oğullarının kapıdan içeri girmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

İŞTE OLAYIN DETAYLARI:

EVDE Kİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI

Gazetemizin yaptığı araştırmalar sonucu işlenen cinayetin tüm detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Volkan M., Eray E., Uğur Ö. birlikte Yenicepınar mevkiinde alkol aldıktan sonra şehir merkezindeki bir simitçiye geldi. Simitçiye gelen 3 arkadaş yemek yedikten sonra oturmak için Karaçayır Parkı’na doğru gittiler. Bu sırada Bolu İtfaiyesi önünde Murat Güler ile tanıştılar. Güler kendisini 3 arkadaşa Cabbar diye tanıtıp muhabbet etmeye başladı. Daha sonra 3 arkadaştan kendisini sigorta hastanesine bırakmasını istedi. 3 Arkadaş, Güler’den onu bırakmaları karşılığın arabalarına mazot atmalarını söyledi. Güler’in bu teklifi onaylaması üzerine yola çıktılar. Karaçayır Mahallesi’nde bulunan benzin istasyonuna gelen dörtlü burada yakıt almak için durdu. Aracın yakıtı dolduktan sonra Güler cebindeki paraları çıkararak ‘Bunlar benim ayakkabı dükkanımın parası. Ben kartla ödeyeyim’ diyerek araçtan ayrıldı. Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra 3 arkadaş Güler ile beraber alkol almak için Yenicepınar mevkiine gitti. Burada beraber alkol alırken, Güler, çocuklara eşinden boşandığını, çok parası olduğunu ve Ankara’da pavyona gitmek istediğini söyleyerek, cebinden bir tomar para çıkardı. Bunun üzerine Volkan M. ile Uğur Ö. araçtan dışarı çıkarak, Güler’in cebindeki paraları almak için plan yapmaya başladı. Bu sırada bu plana Eray E.’de katıldı. Üç kafadar ilk olarak Güler’i öldürmek yerine uyumasına karar verdi. Böylece cebindeki paraları alıp kaçmayı düşündüler. Araca tekrar binen 3 arkadaş Güler’in 15 dakika boyunca uyumasını bekledi. Ancak Güler’in uyumaması üzerine yeni bir plan yapmaya başladılar.

DEFALARCA SOPAYLA VURDULAR

Üç kafadar yeni planlarında Güler’i öldürmeye karar verdi. Plana göre Eray E. araca binerek Güler’e, otomobilin bozulduğunu ve itilmesi gerektiğini söyledi. Bu sırada aracın dışında bekleyen Volkan M., Güler’i araçtan indirdi ve başına sopayla vurdu. Yere düşen Güler’in belinde silah olduğunu gören Eray E., silahı çekmemesi için taşla başına vurdu. Aldığı darbe sonucunda yerden kalkamayan Güler’e, Volkan M. ve Uğur Ö. defalarca sopayla vurmaya devam ettiler. Güler’in hareketsiz kalması ile beraber 3 kafadar cebindeki paraları ve üzerindeki eşyaları alıp Mengen tarafına doğru gittiler. Burada paraların sahte olduğunu anlayan 3 kafadar olay ile ilgili delil kalmaması için Güler’e ait eşyaları ve kullandıkları sopayı yaktı. Daha sonra tekrar yola çıkan 3 kafadar D – 100 Karayolu üzerinde bir petrol ofisinde yakıt ve sigara aldıktan sonra evlerine dağıldılar. Bir süre sonra bir kız arkadaşlarının evinde buluşarak olay ortaya çıkarsa birbirlerini satmayacaklarına dair söz verdiler.

JANDARMADAN MÜTHİŞ TAKİP

Bolu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Yenicepınar Köyü mevkiinde bulunan Güler’e ait olduğu tespit edilen ceset hakkında geniş çaplı operasyon başlattı. Ekipler, şehir merkezindeki tüm kameraları inceleyerek Güler’in olay günü nerelere gittiği ve kimlerle görüştüğünü tespit etti. Kameraların incelenmesinin ardından ekipler, 3 kafadarı yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 kafadar çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘Nitelikli yağma’ ve ‘Bir suçu gizlemek delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürmek’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.