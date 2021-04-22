“Eve girmeyenler benim hakkımı gasp ediyor”

Haber: Ceylan Beykoz

Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak. Cuma, cumartesi, Pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek. Gönderilen genelgenin hemen ardından haber merkezi 3 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında halkın nabzını tuttu. Vatandaşların çoğu bu duruma alıştıklarını belirtti.

Kerim Şahin, “Valla biz alıştık artık. Yasaklara hep alıştık. Devletin yasak ettiği şeyler her zaman için geçerli bizim sağlımız düşünülüyor. Gelen bu yasakları normal karşılıyoruz. Çünkü ölümlerin ne kadar çok arttığını görüyoruz onun için hükümetimiz bizi düşünüyoruz. Konuşacak fazla bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Gelen yasakların vaka artışlarını önlemediğini belirten Musa Tayşi, “Vaka artışlarının önlenmesi için tam kapanma lazım. Daha iyi önlemler alınabilir. 65 yaş aşı olduk diye kalabalık şekilde oturuyorlar. Şuan da izlenen politika sürü bağışıklığı giden gitsin kalan kalsın. Herkes kendi tedbirini kendi alacak bence yani” dedi.

Mehmet doğramacı, “nispeten faydası var. Bence yasaklar gerekli. Aşımı oldum fakat bir faydası var mı yok mu anlayamadım. Yine de tedbirlerimizi alıyoruz” diyerek durumu ifade etti.

Murat Turpçu, “ yasaklar vaka artışını engelliyor ama devletimiz bazı şeyleri çok yanlış yapıyor. Normal bir duruma geçtiğimiz an biraz azalma olduğu an, kongrelerimiz başladı, toplantılarımız başladı tam normalleşecekken şimdi çoğaldı virüs. Burada hata vatandaşımızda mı? Devlet büyüklerinin hataları mı? Ama gel gelelim kime soralım kime diyelim. Baban hakim kimden dava açsın? Adalet bir şey diyemem” dedi.

Nurşen Sağlam, “sağlığımız için önemli çıkmayacağız artık bugün çıktık yarın çıkmayacağız yapacak bir şey yok. Çoluğumuz çocuğumuz, gençler, yaşlılar ve orta yaşlılar dikkat etmiyorlar. Evde canımız sıkılıyor tamam ama biraz dikkat etmemiz lazım” dedi.

Yasak var mı? Kim uyuyor yasaklara? Uyan Var mı? Diyerek sözlerine başlayan Celal Alay, “Benim 13 aydan beri 1 ay dışarı çıkmadım. Benim suçum ne? Ceza yazsan cezadan anlamıyorlar. 15 gün herkes uysa bu kurallara bu sıkıntı başımızdan gidecek bu virüs def olup gidecek. Kurala uymuyoruz, kendimizi gözetlemiyoruz, gezmek bizde, beraber baş başa oturmak bizde, akşam gezmesi bizde yasak nerde? Sokağa bak kaç tane vatandaşta maske var kaçında yok? Ben hep dışarı çıkarken 2 maske takıyorum benim günahım ne? Eve girmeyenler benim hakkımı gasp ediyor” diye sitem etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, 15:44