HABER: FARUK ÇİDEM

Mevcut sistemin vesayetlere zemin hazırlama ve kriz üretme kapasitesini vatandaşlar olarak hep birlikte yaşandığını ifade eden AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, “Referanduma sunulan ve Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliğini ülkemizin geleceği açısından olumlu buluyorum. Son dönemde kat ettiği gelişmelerle Türkiye artık kabına sığmayan bir ülke haline geldi. Geçmişe baktığımızda mevcut sistemin vesayetlere zemin hazırlama ve kriz üretme kapasitesini vatandaşlar olarak hep birlikte yaşadık ve gördük. İstikrarı sürekli kılacağına inandığım böyle bir değişikliğin artık elzem olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“EVET DİYORUM”

Rektör Coşkun, “Ülkemizin coğrafi konumu, stratejik hedef olarak önümüze koyduğumuz 2023 ve 2071 hedeflerimiz ve dünyadaki tüm olaylar dikkate alındığında daha hızlı ve en önemlisi de karar mekanizmalarını sadeleştiren Cumhurbaşkanlığı sistemini destekliyor ve evet diyorum” sözlerini kaydetti.