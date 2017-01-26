Haber: Kasım ŞAHİN

Eleştiri ve muhalefetin dozunun kaçırılmaması gerektiğinin altını çizen MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “TBMM meclisinde oylanan ve referandum kararı çıkan Anayasa çalışmalarının ardından toplumun her kesiminden destek ve eleştiri açıklamalar ardı sıra gelmektedir. Bazı açıklamalar ciddi birikimlere dayalı bazıları ise sadece hakaret içermektedir. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan eleştiri ve muhalefetin dozunu kaçırmak tamiri mümkün olmayan yaralar açmakta ve toplumu ayrıştırmaktadır. Cumhuriyet tarihinde defalarca kez seçim yapılmış, referanduma gidilmiştir. Her seçim öncesi özellikle 15 Temmuz öncesi farklı siyasi partilerin temsilcileri çok sivri çıkışlarla kendilerinden olmayan kesimlere hakarete varacak söylemlerde bulunmuşlardır. Toplum mühendisleri bu söylemler üzerinden algı operasyonlarına başlamış ve maalesef kısmen başarılı olmuşlardır. 7 Haziran seçimlerinden sonra ülkemiz içerde ve dışarıda çok zor günler geçirmektedir. Türkiye'nin terör ve teröristlerle imtihanı ağardır. Bu zor günlerin şüphesiz en ağırı 15 Temmuzdur. Yüzlerce vatandaşımızın şehit olduğu, gazi olduğu bu gün Türk Milletinin tarihinde bir şeref nişanesi olarak kalacaktır. 15 Temmuzun en büyük kazanımı 'Milli Birliktir. Türk olduğunu unutanlara, Türkün ezeli düşmanları Türk olduğunu hatırlatmıştır ve insanlık var oldukça hatırlatmaya da devam edecektir. Siz unutsanız, ayaklar altına alsanız da düşmanlarınız sizin Türk olduğunuzu asla unutmayacaklardır. Ülkemiz yeni bir referandum sürecine girmiştir. Belki de bu süreç cumhuriyet tarihinin en zorlu seçim süreci olacaktır. Bir yandan 15 Temmuz yaralarını sarmaya çalışan ülkemiz diğer yandan içerde ve sınır ötesinde terör operasyonları yapmaktadır. Patlayan bombalar yüreğimizi dağlamaktadır. Milletimiz sonu gelmez kavga siyasetinden, hakaretlerden ve sataşmalardan yorulmuştur. Vatandaşımızın beklentisi hakaretten uzak söylemlerdir. Evet diyende TC Vatandaşıdır, Hayır diyende. Farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Bazı siyasi söylemler tercihlerden ötürü 'vatan haini' yaftası yapıştırmaya kadar varmıştır. Bu kimsenin haddi değildir. Kimsenin elinde vatan metre yoktur ki bir başkasının vatan sevgisini ölçsün. Bu referandum süresince ilimizdeki siyasilere tavsiyem milli birlik çizgisinden uzaklaşmamaları, eleştirilerinin dozunu iyi ayarlayıp hakarete vardırmamalarıdır. İlimizin siyaseti ile bu süreçte Türkiye'ye örnek olması dileğiyle referandum süreci milletimize hayırlı olsun” dedi.