Haber: Kasım ŞAHİN

Siyasi partiler arasındaki söylemler ile pankart savaşları sürüyor. Bazı illerde hayır pankartları asıldıkları yerlerden sökülüp bir kenara atılırken Mengen ilçesinde buna benzen çirkin bir olay yaşandı. CHP’liler tarafından asılan; “Geleceğim için hayır” yazılı pankart kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Yapılan bu saldırı yazılama usulüyle gerçekleştirildi.

Mengen ilçesinde hayır pankartına yapılan bu çirkin saldırı sonrası açıklama da bulunan CHP Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz şunları söyledi; “Burası Bolu Mengen. Benim kardeşlerimin uykusundan, işinden, okulundan fedakarlık yaparak aşmış olduğu afişlere bunları yapanlar Şerefsizdir, Namerttir! Hele ki Demokrasi köşesinde bu şekilde Terbiyesizlik olmaz! İşte bu zihniyetin demokrasi ve eşitlik anlayışı budur. Kamera kayıtları incelemeye alındı az önce yapanın kimliği elbette tespit edilecek. Buradan bunu yapan karaktersizleri uyarıyorum eğer böyle yapmaya devam ederseniz Bolu'da tek bir evet yazısı afişi göremezsiniz sonucu ne olursa olsun. Halep oradaysa arşın burada. Hodri meydan”