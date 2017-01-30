Haber: Kasım ŞAHİN

MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Referandum çalışmalarının startını Yeniçağa ilçe istişare toplantısı ile vermiş bulunmaktayız açıklamasında bulunduktan sonra konu hakkında şunları söyledi;

“Yeniçağ ilçemizin organize ettiği yemekli toplantıda anayasa çalışmaları ile ilgili istişarelerde bulunduk ve vatandaşımızın kafasındaki soru işaretlerini cevapladık. MHP'nin 7 Haziran öncesi 'HAYIR' larının ülkenin nasıl hayrına ise bu defada 'EVET'inin ülke menfaatleri yönünde olduğuna karar kaldık. Yeniçağa rahmetli başbuğumuzun izinde,Liderimizin emrinde referandumda 'EVET'diyor. Daha önce verdiğimiz beyanatlarda söylediğimiz gibi gerekirse kapı kapı gezeceğiz vatandaşlarımıza MHP'nin neye 'EVET' dediğini anlatacağız. #EvetleYürüTürkiye”



