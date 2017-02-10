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10 Şubat 2017 Cuma
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    • EVET’li mi? HAYIR’lı mı? 16 Nisan’da

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Değişikliğini ve Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren paketi onayladı. Bu gelişmeye göre referandumun 16 Nisan'da yapılması öngörülüyor.

    10 Şubat 2017 Cuma 12:07
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    EVET’li mi? HAYIR’lı mı? 16 Nisan’da

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6771 Sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"nun, Anayasa'nın 175'inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince halkoyuna sunulmak üzere, yayımlanması için Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

    Buna göre, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten, 18'e indirilecek. TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılacak. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek. Artık gözler 16 Nisan’a çevrildi. Sandıktan EVET mi? HAYIR mı? Çıkacak.

    Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanı, Erdoğan, Anayasa, Değişikliğini, Cumhurbaşkanlığı

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