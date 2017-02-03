HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu’da, Anayasa değişikliğine ilişkin referandum çalışmaları CHP’li kadınlarla başladı. Referandumda “HAYIR” oyu çıkması için çalışmalarına Çakmaklar mahallesinde başlayan CHP’li kadınlar, “mesele parti değil memleket meselesi” dediler.

Ziyaret ettikleri evlerde ilginç diyaloglar yaşadıklarını ifade eden Zuhal Işın, “bir evde yaptığımız sohbette evin hanımı ‘biz evi bile beraber yönetiyoruz. Ülkeyi nasıl tek adam emanet ederiz’ diyerek umutlarımızı artırdı” şeklinde konuştu.

Işın açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Referandum süreci başladıktan sonra çok az bir vaktimiz kalacak ve biz bu nedenle hiç vakit kaybetmeden çalışmalarımıza başladık. Bu bir parti meselesi değildir, bu ülke ve cumhuriyet meselesidir. Bu bilinçle tüm CHP’li kadınlarımızla birlikte kapı kapı dolaşarak ülkemizi bekleyen tehlikeleri vatandaşlarımıza anlatacağız. Bugün yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı görmek bizleri son derece mutlu etti ve çalışma azmimizi artırdı.”