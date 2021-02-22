Evi kumarhaneye çevirdiler

Haber: C. Kutay Aykan

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kahvehane ile kıraathanelerin kapanması üzerine Bolu’da bazı vatandaşların evlerini kahvehaneye çevirerek kumar oynattığı tespit edildi. Karamanlı Mahallesi'nde tespit edilen eve Bolu Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda kumar malzemelerine ve oyun masasında bulunan paralara el konulurken, suçüstü yakalanan 4 kişiye “kanuna aykırı davranış ve sosyal mesafeye uyulmaması” suçlarından toplam 4 bin 800 lira para cezası kesildi. Ayrıca kumar oynatılan evin sahibi hakkında “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.