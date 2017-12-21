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21 Aralık 2017 Perşembe
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    • Evi mezarı oldu

    Kendisinden 3 gündür haber alınamayan Faik Parlar (77) isimli vatandaş, geçen yıl oğlunun hayatını kaybettiği evde ölü bulundu.

    21 Aralık 2017 Perşembe 08:42
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    Evi mezarı oldu

    Edinilen bilgiye göre, ilimiz Bahçelievler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Faik Parlar'dan 3 gündür haber alamayan İstanbul'daki oğlu, akrabalarına babasını kontrol etmeleri için haber verdi. Akrabalar, mahalle muhtarıyla beraber çilingir yardımıyla eve girince Faik Parlar'ı hareketsiz yatarken buldu. Olayı 112 Acil ekiplerine haber veren akrabalar, sağlık çalışanlarının ilk incelemelerinde acı haberi aldı. Parlar'ın cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belli olması için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Birimine kaldırıldı.

    Edinilen diğer bir bilgiye göre baba Faik Parlar geçtiğimiz yıl aynı evde evlat acısı yaşadı. Birlikte umreye gitmelerine 3 gün kala Faruk Parlar'ın, aynı evde geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği öğrenildi.

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