Haber: Semih Baykal

İlimiz de iddiaya göre Sezgin Öztürk’ün eşi, aralarındaki tartışma yüzünden babasının Gölyüzü Mahallesi Buğdaylı Sokak’ta bulunan evine gitti. Öztürk’te bu durum üzerine kayınpederinin yaşadığı apartmana gitti ve çatıya çıkarak intihar etmek istedi. Öztürk’ü çatıda gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen Polis, 112 Acil servis ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hemen çatıya çıktı ve Öztürk ile konuşarak ikna çalışmalarına başladı. Öztürk, polis ekiplerinin konuşmasının ardından çatıdan indi. Sağlık çalışanları tarafından ambulansta kontrolleri yapılan Öztürk, polis ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.