Evi yanan genç arkadaşına sarılarak teselli buldu

Kent merkezinin en işlek noktalarından biri olan PTT Caddesinde yabancı uyruklu vatandaşa ait bir, evde kombi patladı. Patlama sonrasında evden dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine yabancı uyruklu vatandaşın arkadaşı da gelerek itfaiye ekiplerine kapının açılmasında yardımcı oldu. Olay yerinde seferberlik ilan eden itfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Yangın esnasında ellerine cep telefonunu alan vatandaşlar evden çıkan dumanları an be an görüntüledi. Yangının daha da büyümesini engellemek amacıyla Keşçioğlu apartmanının elektriğini SEDAŞ ekipleri kesti ve facianın önüne geçildi. Ev sahibi yabancı uyruklu vatandaş, çalıştığı yerden izin alıp evinin önüne gelince gördükleri karşısında şoke oldu. Arkadaşına sarılarak teselli bulan yabancı uyruklu vatandaşın evinin mutfağı kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.