Haber: Esra Öztürk

İlimiz Mudurnu İlçesi Ordular Köyünde yaşayan 83 yaşındaki Ali Meşe, üşüdüğü için tek katlı ahşap evinde bulunan sobayı yakmak istedi. Meşe, yanında bulundurduğu benzini sobaya döktü. Bu sırada alevlerin birden parlaması üzerine evde yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören köylüler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Meşe ile eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale gelirken, Meşe, yangından kedisinin kurtulmasıyla teselli oldu.