Haber: Ceylan Beykoz

Altındal yaptığı açıklamada, “Bolu ilimizin alanları içinde pazaryerlerinde Tuhafiye giyim zücaciye, ayakkabıcı gibi ürünleri pazaryerlerinde satışını yapan pazarcı esnafım İçişleri bakanlığının 81ile göndermiş olduğu genelge nezdinde korona virüs ile yapılan mücadelen dolayı tuhafiye giyim zücaciye ayakkabı gibi ürünlerin satışa sunulması bir ay zarfından beri yasaklanmış ve ikinci bir genelge gelene kadar bu pazarcı kardeşlerime tezgah açılmayacak deniliyor. İyi de benim bu pazarcı kardeşlerimin ödemeleri çeki senedi doğalgaz ev kirası, elektrik ve de bakmakla yükümlü olduğu ailesi bu insanlar ne yer ne içer borçlarını nasıl eder hiç düşünülmedi. Ben bu insanların Başkanı olarak evimde rahat uyuyamıyorum. Sonuçta biz kocaman bir aileyiz bizler federasyon ve de oda olarak tuhafiye giyim zücaciye ayakkabı gibi ürünleri satan pazarcı kardeşlerimiz için Ticaret Bakanlığı, TESK, Maliye ve Hazine Bakanlığı, cumhurbaşkanlığına yazdığımız yazılara istinaden henüz taleplerimize dönüş olmadı. Gerçekten benim bu pazarcı esnafı arkadaşlarım çok mağdur perişan. Lütfen bize bir an önce sahip çıkın çok zordayız saygılarımla” ifadelerine yer verildi.