Evin çatısı uçtu



Haber: Erdal Tanrıverdi

Lodosun etkisiyle bir çok ev ve ağaç ilimizde zarar gördü. Mudurnu ilçesinde Hayrettin Kocaeski’ye ait evin çatısı rüzgara dayanamayıp uçtu. Şiddetli rüzgar evin çatısının çivilerini söküp yerinden çıkardı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Ev sahibinin imdadına köylüler yetişerek Kocaeski’ye yardım etti. Ev sahibi Hayrettin Kocaeski önlem amaçlı uçan çatının yerine çadır örttü. Elektrik hatlarının zarar görmüş olabileceğinden dolayı olay yerine kısa süre içerisinde SEDAŞ ekipleri geldi.