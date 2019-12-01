Evinde baygın bulundu

Haber: N. Halid Altundal

Edinilen bilgiye göre ilimiz Mengen ilçesinde bir kafenin işletmeciliğini yapan Uzay Tolgay’dan haber alamayan eski eşi, ilçedeki tanıdıklarından yardım istedi. Uzay Tolgay’ın evine giden arkadaşları ve akrabaları kapının kimse tarafından açılmaması sonrası durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Uzay Tolgay’ın evine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Evinde baygın şekilde bulunan Tolgay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı.