Haber: Semih Baykal

İlimiz Sağlık Mahallesi Karadere Caddesi’nde bulunan bir apartmanda yaşayan fabrikanın birinde güvenlik görevlisi olan Tuncer Ünal’dan, eşi A.Ü. gün boyunca haber alamadı. Akşam saatlerinde eve giden A.Ü, Tuncer Ünal’ın kanlar içinde yatan bedeni ile karşılaştı. Gördüğü manzara karşısında fenalaşan A.Ü.’nün çığlıklarını duyarak daireye gelen komşuları durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler yaptıkları incelemede, Tuncer Ünal'ın kafasına dayadığı tabancayı ateşleyerek hayatına son verdiğini saptadı. Ünal'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.